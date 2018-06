Prot civile | collaborazione Ue-Balcani

Maltempo Piemonte - frana a Bussoleno : gli sfollati sono 130 - sopralluogo dell’assessore alla Protezione civile : La Prefettura ha reso noto che sono 130 gli sfollati a seguito della frana di ieri a Bussoleno in Valsusa (Torino): i residenti sono stati costretti a lasciare le proprie case dopo che ieri pomeriggio uno smottamento ha investito cinque abitazioni, a causa delle piogge intense. Stanno operando 50 volontari delle squadre anticendi boschivi e 20 della protezione civile. sono 20 i mezzi messi in campo per la pulizia strade. Impegnati 7 minipale, un ...

Maltempo : il Piemonte apre la sala operativa della Protezione civile : Per seguire al meglio le operazioni di soccorso a Bussoleno, dove oggi si e’ abbattuta la frana che ha causato 200 sfollati, la Regione Piemonte ha aperto la sala operativa della Protezione civile di corso Marche a Torino. L’annuncio in un tweet:’ #Maltempo: la #Protezionecivile regionale ha deciso l’apertura della sala operativa di corso Marche 79 a Torino per monitorare la situazione e dirigere le operazioni di ...

Protezione Civile : entra nel vivo l’esercitazione internazionale Neiflex : Con l’arrivo delle squadre internazionali, provenienti da Austria, Montenegro, Serbia, Slovenia, dalla Federazione Russa e degli assetti italiani registrati in sede europea dei Vigili del Fuoco e della Regione Piemonte, entra nel vivo l’esercitazione internazionale Neiflex, in corso fino al 9 giugno in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Questa mattina si è riunito a Roma il Comitato Operativo presso la sede del Dipartimento della Protezione ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della Protezione civile per il forte maltempo in arrivo su mezz’Italia : allarme giallo e arancione : Allerta Meteo – Continuano gli effetti del minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo occidentale, che nelle prossime ore determinerà una fase di maltempo, in particolare sulle pianure del nord e localmente sulle regioni centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Maltempo - Protezione Civile : in arrivo forti temporali : Il Dipartimento della Protezione Civile annuncia l'arrivo di una fase di Maltempo a partire da domani, giovedì 7 giugno, in varie regioni d'Italia.

Protezione Civile : domani Borrelli a Palmanova per l’esercitazione Neiflex : Ha preso il via nei giorni scorsi, nell’ambito del progetto europeoNeiflex – North Eastern Italy Flood Exercise, l’esercitazione internazionale sul rischio idraulico che, fino al 9 giugno, simulerà l’intervento di squadre nazionali e internazionali per il soccorso in caso di alluvioni nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dal 5 giugno, nell’area della confluenza dei bacini dei fiumi Livenza e Tagliamento, lo scenario esercitativo sta ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione civile per il forte maltempo in arrivo : violenti temporali - attenzione al Centro Italia : Allerta Meteo – Un minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo occidentale, determinerà nel corso della giornata di giovedì una fase di maltempo, a rapida evoluzione partendo dalla Sardegna con diffusi rovesci e temporali che in serata si sposteranno su Lazio e Umbria, per poi coinvolgere nella giornata di venerdì gran parte delle restanti regioni centrali della penisola e l’Emilia Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, ...

Allerta Meteo - forti piogge e temporali in arrivo al Centro/Nord : il bollettino della Protezione civile : Allerta Meteo – Un ampio vortice depressionario atlantico in transito sul nostro paese determinerà nelle prossime ore una instabilità sulle regioni settentrionali, causando a partire dalla serata di oggi fenomeni temporaleschi, localmente anche forti, specie su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Veneto e Friuli : il 7-9 giugno grande esercitazione di Protezione civile : L’assessore all’ambiente e alla protezione civile della Regione del Veneto ha presentato a Latisana (Ud) la grande esercitazione internazionale di protezione civile denominata “Neiflex”, in programma la prossima settimana, tra il 7 e il 9 giugno, lungo i fiumi Livenza e Tagliamento, tra Veneto e Friuli V.G. “Un’esercitazione improntata sulla gestione del rischio da alluvione – spiega l’assessore –, basata su uno scenario che prevede ...

Protezione Civile - simulazione alluvione in Friuli : 200 volontari e 9 Comuni interessati : L’esercitazione sul rischio idraulico Neiflex, presentata oggi a Latisana alla presenza del vicepresidente della Regione con delega alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, si svolgerà dal 4 fino al 9 giugno nei territori dei bacini dei fiumi Livenza e Tagliamento e simulerà l’intervento di squadre nazionali e internazionali per il soccorso in caso di alluvioni. Lo scenario è quello dell’alluvione del 1966, in cui le acque ...

Livorno - arrestato funzionario della Protezione Civile : si appropriava di beni pubblici : arrestato in esecuzione di una misura cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico, Riccardo Stefanini, funzionario della Protezione Civile comunale accusato di peculato continuato e aggravato. Sono 47 gli episodi accertati dalla squadra Mobile di Livorno, tra gli altri: usava l’auto di servizio per scopi personali, riforniva le proprie di carburante acquistato con la carta del Comune, conduceva una sistematica distorsione dei ...

Protezione Civile - Marini : “Con il nuovo Codice sistema più efficiente” : “Il nuovo Codice di Protezione Civile è un provvedimento atteso dal sistema di Protezione Civile territoriale e nazionale e prende atto dei cambiamenti che sono intervenuti, riformando la Legge quadro in materia ormai datata all’inizio degli anni ’90”: è quanto ha detto la presidente della Regione Umbria e commissario straordinario alla ricostruzione, Catiuscia Marini, intervenendo, a Foligno, al convegno sulle novità ...

Protezione civile - Guido Bertolaso incorona De Augustinis. L'ex capo dipartimento nazionale : 'Ha tutte le carte in regola per rimettere le ... : UMWEB, Spoleto. "Parlate in giro, spargete la voce: Spoleto deve eleggere sindaco il migliore dei suoi cittadini". E' un vero mattatore da palcoscenico Guido Bertolaso, che martedì pomeriggio ha ...