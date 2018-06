Procura Figc | deferite Perugia-Atalanta

Inchiesta antimafia - la Procura della Figc deferisce Paolo Cannavaro - Pepe Reina e Aronica : “Rapporti con camorristi” : Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica andranno a processo sportivo per i presunti favori concessi a personaggi legati al clan camorristico Lo Russo e per le “inopportune e assidue frequentazioni” con i titolari dell’agenzia di scommesse Eurobet di piazza Mercato a Napoli. Di chi si tratta? Secondo gli inquirenti, dei fratelli Esposito, noti imprenditori partenopei arrestati per intestazione fittizia di beni a inizio ...

Napoli - Sassuolo e Palermo deferite dalla Procura Figc : ecco il motivo ed i calciatori coinvolti : Deferimento della Procura Figc per Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica e per le società Napoli, Sassuolo e Palermo in seguito a una indagine della Dda di Napoli. Il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto, esaminati gli atti dell’indagine compiuta dalla DDA di Napoli ed espletata la complessa attività istruttoria in sede disciplinare, hanno deferito al tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, Paolo ...

Nicchi : “parole De Laurentiis? Le valuterà Procura Figc” : “Da parte mia affermazioni del genere non sono meritevoli di nessun commento. C’è la procura federale che se vuole valuterà le affermazioni del presidente del Napoli”. Il presidente dell’Aia Marcello Nicchi si esprime così in merito alle parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ieri ha affermato che alla sua squadra mancano otto punti per errori arbitrali. “Il bilancio del Var è positivo ed è sotto ...

Arbitri - Nicchi replica a De Laurentiis 'Intervenga la Procura Figc' : ... 'togliere peso di riconoscimento istituzionale agli Arbitri significa metterlo in mano a qualcun altro e quando nel nostro mondo ci hanno messo mani altri, sapete benissimo quello che è successo', ...

Allegri-Tagliavento : la Procura Figc non apre l'indagine : Non c'è niente su cui indagare. Fonti vicine alla Figc fanno sapere che non c'è alcuna inchiesta da parte della Procura federale sui video circolati dopo Inter-Juventus, dallo scambio di battute fra ...

Inter-Juve - «arbitraggio scandaloso» : Orsato è un caso Si attiva la Procura Figc Video Al Mondiale ma da «Varista» : Orsato finisce sotto accusa L’Inter sempre più furenteLa Procura federale si attivaall’esame 2 video della gara

La Procura Figc apre l'inchiesta : acquisiti i video di Inter-Juventus : Giuseppe Pecoraro, il Procuratore federale, e la Juventus di nuovo l'uno contro l'altro armati. Dopo lo scontro con Andrea Agnelli per la vicenda dei rapporti tra il club e...

L'arbitro Orsato e le accuse dell'Inter : ora si attiva anche la Procura Figc : Sbagliata, ingiusta e dannosa. L'Inter è furiosa con L'arbitro Daniele Orsato per la pessima direzione di gara che l'ha condannata alla sconfitta contro la Juventus e, a meno di miracoli, a un altro ...

Inter-Juventus - Orsato sotto accusa : si attiva la Procura Figc : Sbagliata, ingiusta e dannosa. L'Inter è furiosa con l'arbitro Daniele Orsato per la pessima direzione di gara che l'ha condannata alla sconfitta contro la Juventus e, a meno di miracoli, a un altro ...

Serie A : Procura Figc accende i fari : ANSA, - ROMA, 29 APR - Il finale rovente di stagione, con il carico di polemiche a seguire, spinge la Procura della Federcalcio ad accendere i fari sulle partite decisive nella volata scudetto e ...

Figc - ecco quanto spendono i club per i Procuratori : ROMA - Crollano le commissioni per i procuratori che fanno affari con i club di Serie A . E' quello che si evince dal documento relativo ai 'Compensi dei procuratori Sportivi' per l'anno 2017 ...

Corte d’Appello respinge ricorso Procura Figc su Catanzaro-Avellino : La Corte Federale d’Appello a sezioni unite ha respinto il ricorso del procuratore federale avverso la sentenza del Tribunale federale nazionale, che lo scorso 19 dicembre aveva prosciolto i club Catanzaro e Avellino e i sette tesserati delle due società nell’ambito del procedimento relativo alla presunta combine della gara Catanzaro-Avellino disputata il 5 maggio 2013. La Corte ha parzialmente accolto il ricorso di Francesco Cozza, ...

Procura Figc - Arezzo deferito per irregolarità amministrative : Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare l’Arezzo (Girone A di Serie C) per alcune irregolarità amministrative. Il Procuratore ha deferito l’Arezzo a titolo di responsabilità propria e a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore ...