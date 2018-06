Procedimento sommario di cognizione e decorrenza del termine per l’appello

fanpage

(Di venerdì 8 giugno 2018) La Cassazione del 6.6.2018 n. 14478 ha affermato che in consonanza con la natura accelerata deldie con la disposizione dell'art. 702 quater cpc che fa decorrere ilper l'appello dalla comunicazione, che anche in riferimento a tale rito ilper appellare contro l'ordinanza pronunciata in udienza e inserita a verbale, pur se non comunicata o notificata, decorre dalla data dell'udienza stessa, con esclusione anche da tale punto di vista della possibilità di applicazione dell'art. 327 cpc.