Problemi Aggiornamento catalogo EAS FIFA 18 all’8 giugno | cosa succede?

Sta arrivando su Honor 10 l’aggiornamento 120 : batteria alla grande - i Problemi risolti : Decisamente importanti le notizie che emergono in queste ore per quanto concerne uno smartphone come il cosiddetto Honor 10, considerando il fatto che sta iniziando la distribuzione dell'aggiornamento 120. Si tratta a conti fatti della patch di maggio, ma che al contempo include diverse novità importanti per tutti coloro che intendono mettersi alle spalle qualche problemino segnalato nel corso delle ultime settimane. Proviamo, pertanto, a ...

Aggiornamento Instagram risolve Problemi arresto : video di 1 ora in arrivo? : Fondamentale l'ultimo Aggiornamento Instagram, quello reso disponibile ieri 5 giugno per dispositivi Android. I problemi all'app del social network raccontati 24 ore fa sono stati gravissimi: in molti, per ore, non hanno potuto utilizzare la piattaforma visto che ai tentativi di apertura del proprio profilo questo "crashava". Il bug è stato superato appunto con l'update ora disponibile sul Play Store e tutti coloro che non vorranno incappare in ...

Primi Problemi per Honor 10 e annunciato un nuovo aggiornamento il 4 giugno : Ci sono importanti novità in programma per Honor 10, uno degli smartphone Android più chiacchierati degli ultimi tempi tra i top di gamma. Giunto sul mercato da poche settimane e in grado di far parlare parecchio di sé grazie ad un prezzo di listino e a prime promozioni molto aggressive (come vi abbiamo riportato di recente sulle nostre pagine), se pensiamo che su Amazon siamo ormai stabilmente attorno ai 350 euro, il device si è guadagnato ...

Alcuni Nokia 6.1 con l’aggiornamento di sicurezza di maggio hanno Problemi WiFi : L'aggiornamento di sicurezza con le patch del mese di maggio pare che sia stata fonte di un fastidioso problema per tanti possessori del Nokia 6.1 L'articolo Alcuni Nokia 6.1 con l’aggiornamento di sicurezza di maggio hanno problemi WiFi proviene da TuttoAndroid.

Problemi Telegram senza aggiornamento su iPhone : bug iOS 11.4 e no GDPR : Davvero una brutta grana: Problemi Telegram latenti stanno venendo fuori in questi giorni per un motivo ben preciso. L'applicazione di messaggistica, oramai da due mesi, non riceve aggiornamenti per gli iPhone e tutto ciò sta scatenando bug (soprattutto a seguito del rilascio di iOS 11.4) ma da vita pure a gravi mancanze, come quella dell'adeguamento al nuovo GDPR. A denunciare la situazione non certo idilliaca è Pavel Durov, CEO di ...

Risolti davvero i Problemi notifiche WhatsApp senza nome? Dubbi aggiornamento iOS 11.4 : La telenovela con protagonisti i problemi notifiche WhatsApp senza nome continua ancora, malgrado le ottime notizie di ieri 29 maggio. Per chi si fosse perso l'ultima puntata (è proprio il caso di dirlo), l'applicazione di messaggistica sembrava aver superato in via definitiva il bug con l'aggiornamento 2.18.651 disponibile su iTunes nelle scorse ore. MA a fare da guastafeste al contrario è giunto un altro update, questa volta del sistema ...

Problemi Fortnite per aggiornamento 4.3 al 30 maggio : cosa cambia e novità : Sono cominciati oggi 30 maggio i nuovi Problemi Fortnite (già molti giocatori lo stanno segnalando) e conosciamo bene il motivo. Sta per arrivare l'aggiornamento 4.3, che potrebbe tra le altre cose portare per la prima volta una sorta di veicolo in Fortnite: i carrelli. Le novità della patch 4.3 di Fortnite Sono parecchie le novità che Epic Games ha apportato a Fortnite con questa patch 4.3, che potete leggere a questo indirizzo. Una delle ...

Stop Problemi notifiche WhatsApp senza nome : soluzione aggiornamento 2.18.651 : Finalmente i problemi delle notifiche WhatsApp senza nome sulla schermata di blocco del telefono potranno essere un lontano ricordo. La soluzione all'anomalia più che seria che visualizzava i numeri per intero di un mittente del messaggio ma non il contatto corrispondente in rubrica è stata appena messa a disposizione degli sviluppatori attraverso un aggiornamento or ora rilasciato. Come raccontato pure qualche giorno fa, l'errore riguardava ...

Analisi Huawei P10 Lite no brand e Vodafone con aggiornamento B209 e B141 : quali Problemi? : Non è ancora tempo di sparare sentenze per i vari Huawei P10 Lite no brand e marchiati Vodafone che in questi giorni hanno ricevuto il doppio aggiornamento B209 e B141, entrambi relativi alla patch di maggio, ma qualche considerazione più a freddo la si può già fare. Come stanno le cose oggi 26 maggio per chi intende procedere con il download o per chi lo ha già fatto? Proviamo a ricapitolare punti di forza e di debolezza del doppio pacchetto ...

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : nuovi Problemi con Android 8.0 Oreo. Bloccato l'aggiornamento : Al momento il rilascio del nuovo Android Oreo per i Galaxy S7 ed S7 Edge risulta Bloccato in tutto il mondo e non si ancora quale effettivamente sarà la data di rilascio. Resta aggiornato sulle ...

In ripresa l’aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : Problemi risolti : Molto breve l'interruzione che ha interessato l'aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, ripreso dopo appena due giorni dalla notizia della sospensione per l'incombere di alcuni problemi di riavvio (gli stessi che avevano interessato a tempo debito anche i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, per cui i tempi di rilancio furono certamente più lunghi). Il produttore sudcoreano aveva iniziato a dipanare l'upgrade a partire dal Regno Unito, ...

Problemi ultimo aggiornamento WhatsApp con le notifiche : nome mittente non visibile su iPhone : Fastidiosissimi Problemi in corso con l'ultimo aggiornamento WhatsApp che non permette di sfruttare del tutto le notifiche: queste non presentano il nome del mittente ma solo il suo numero, rendendo quasi impossibille (in un primo momento per gli utenti) l'identificazione di chi ha appena scritto e inviato un messaggio. Ecco quali profili, al momento di questa pubblicazione, sono colpiti dall'anomalia. Nella giornata di ieri, per gli utenti ...

Sospeso l’aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge per incredibili Problemi di riavvio : Frenata brusca per l'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge. La notizia di questi minuti è di quelle che i possessori del device non avrebbero mai voluto ricevere ma sta di fatto che il produttore avrebbe bloccato la distribuzione di Android 8.0, a seguito di seri problemi registrati con il firmware nuovo di zecca. Nei primi giorni di maggio, avevamo prontamente segnalato l'avvio del rilascio di Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ...

Polemiche Destiny 2 - i Problemi de La Mente Bellica e uscita aggiornamento 1.2.0.2 : Destiny 2 e il secondo DLC La Mente Bellica sono finiti al centro delle Polemiche perché gli utenti sostengono che gli Assalti sono livelli della campagna riciclati, come si legge su ResetEra. A sollevare le Polemiche sono stati gli utenti di Xbox One e PC, che sostengono che le uniche novità sono un’esclusiva di PlayStation. Polemiche infinite per Destiny 2 Non è la prima volta che i fan di Destiny 2 si lamentano del gioco mettendo in ...