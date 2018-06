Prima puntata di Ora o mai più | vince Lisa grazie al duetto con Masini

Ora o mai più - Rai 1/ Diretta e cantanti - Lisa vince la Prima puntata : la classifica finale (8 giugno 2018) : Ora o mai più, anticipazioni e Diretta prima puntata 8 giugno: Amadeus conduce il nuovo talent show in cui otto cantanti si mettono in gioco per riconquistare la popolarità.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 00:08:00 GMT)

Ora o mai più - Prima puntata : un "cult" per i nostalgici : Ora o mai più non ha deluso le aspettative. Il programma, sulla carta, appariva come un esperimento destinato a diventare un "cult" per la generazione più nostalgica. E così è. Perlomeno nella parte iniziale il racconto si è (comprensibilmente) concentrato sulla narrazione della storia delle otto "meteore": c'è chi è caduto in depressione, chi si è ritrovato a fare pianobar senza spettatori, chi è andato a fare il cameriere in pizzeria e ...

Donatella Milani - si ritira da Ora o mai più/ Ma è sul palco per la Prima puntata con "Volevo dirti" : Donatella Milani, il ritorno direttamente dagli anni ottanta, dopo aver conquistato il cuore di fan e quello di Pupo cerca il rilancio in onda su Rai Uno. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 22:00:00 GMT)

Ora o mai più - Prima puntata in diretta : Otto cantanti "trascurati dal successo" in gara. Otto maestri. Un unico obiettivo: ridare un palcoscenico a chi non ce l'ha più. Da questa sera, venerdì 8 giugno, su Rai 1 andrà in onda il nuovo programma scritto da Carlo Conti e condotto da Amadeus, Ora o mai più. Il programma, un format italiano, prevede una gara tra otto "meteore" assistite da altrettante icone della musica leggera italiana, che daranno loro indicazioni e suggerimenti. ...

Pomeriggio 5 - i saluti di Barbara d'Urso "col cuore" nell'ultima puntata Prima della pausa estiva : Si è chiusa oggi una fortunatissima edizione di Pomeriggio 5, condotta -come sempre- da Barbara d'Urso. La presentatrice è reduce da un'annata decisamente positiva, con il successo di Domenica Live e il ritorno del Grande Fratello (nella versione nip) che ha sempre superato il 20 per cento di share (con picchi anche del 27 nella terza puntata). E proprio nella seconda parte di Pomeriggio 5, Barbara d'Urso ha ospitato in studio tutti i ...

I bastardi di Pizzofalcone - Alessandro Gassmann è in cerca di riscatto. Anticipazioni Prima puntata : Un ispettore macchiato da un’onta infame: il sospetto di aver passato informazioni alla mafia. Un trasferimento per punizione in un commissariato che sta per chiudere. Il lavoro insieme ad altri colleghi considerati “scomodi” e “ingombranti”. Qualcuno li ha definiti i “bastardi”. La voglia di riscatto e la rivincita. Questi sono gli ingredienti di I bastardi di Pizzofalcone, fiction in sei puntate tratta dai romanzi di Maurizio De ...

Ora o mai più – Prima puntata del 8 giugno 2018 – Amadeus con un nuovo talent musicale. : Anche se in clima e palinsesti ormai estivi, nel venerdì sera di Raiuno per quattro puntate arriva un nuovo talent musicale condotto da Amadeus, si tratta di Ora o mai più. Non è solo un talent, non è solo un programma di musica: è una grande occasione. Ora o mai più | Prima puntata 8 […] L'articolo Ora o mai più – Prima puntata del 8 giugno 2018 – Amadeus con un nuovo talent musicale. sembra essere il primo su Un Due Tre ...

Antonella Clerici dice addio a La Prova del Cuoco : ecco cosa è successo la notte Prima dell’ultima puntata : Antonella Clerici si racconta dopo l’addio a La Prova del Cuoco: ecco come ha passato la notte prima della puntata finale Antonella Clerici era ormai divento il volto simbolo de La Prova del Cuoco. Il programma Rai, infatti, è stato per diverso tempo una seconda casa per la Clerici, facendole conquistare una grossa fetta di pubblico […] L'articolo Antonella Clerici dice addio a La Prova del Cuoco: ecco cosa è successo la notte prima ...

Avanti un altro! Pure di sera… – Puntata del 06/06/2018 – Lo speciale in Prima serata del game show condotto da Paolo Bonolis. : prima serata, ultima frontiera. Dopo una settima edizione ricca di ottimi risultati, Avanti un altro!, il game show ideato e condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti, decide di ritornare eccezionalmente nella prima serata di Canale 5. A differenza dello scorso anno, ci saranno due appuntamenti nella fascia oraria più prestigiosa dell’ammiraglia di Mediaset. La scorsa edizione, andata in onda dall’8 ...

WIND MUSIC AWARD 2018 / Prima puntata : Lo Stato Sociale deludenti - Laura Pausini regina dello show : Esibizioni e pagelle dei WIND MUSIC AWARDs. Biagio Antonacci e Laura Pausini tra i più premiati, la Prima puntata è stata un successo. (Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 08:07:00 GMT)

Wind Music Awards 2018 / Prima puntata : esibizioni - premi e pagelle. Biagio Antonacci e Laura Pausini show : esibizioni e pagelle dei Wind Music Awards. Biagio Antonacci e Laura Pausini tra i più premiati, la Prima puntata è stata un successo. (Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 06:48:00 GMT)

Wind Music Awards 2018/ Diretta - scaletta Prima puntata e ospiti : Ultimo - Madman e Zucchero con Voci : Wind Music Awards 2018: Diretta, ospiti, premi e scaletta dei premi Musicali in onda oggi, martedì 5 giugno su Raiuno con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 23:45:00 GMT)

WIND MUSIC AWARDS 2018/ Diretta - scaletta Prima puntata e ospiti : Biagio Antonacci e Francesco Gabbani : WIND MUSIC AWARDS 2018: Diretta, ospiti, premi e scaletta dei premi MUSICali in onda oggi, martedì 5 giugno su Raiuno con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 23:07:00 GMT)

Wind Music Awards 2018/ Diretta - scaletta Prima puntata e ospiti : Laura Pausini - Ficarra e Picone : Wind Music Awards 2018: Diretta, ospiti, premi e scaletta dei premi Musicali in onda oggi, martedì 5 giugno su Raiuno con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 22:23:00 GMT)