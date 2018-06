Preziosi | «Io sul Milan? Solo illazioni | al massimo investirei nel Real Madrid»

Preziosi stoppa le voci sul Milan : ANSA, - MilanO, 7 GIU - Enrico Preziosi stoppa sul nascere le voci su una possibile acquisizione di quote del Milan da parte sua. E' lo stesso presidente del Genoa a smentire "categoricamente" le ...

Voci sul futuro di Preziosi : 'Io all'Avellino? Tutte cavolate : nulla di vero' : Genova - Impegnato nel mercato rossoblù, Enrico Preziosi smentisce le Voci riguardo a un suo possibile ingresso nell'Avellino calcio: 'Tutte cavolate, nulla di vero. È la squadra della città in cui ...

Preziosi show : ecco il primo nome per l'attacco e un indizio sulla nuova maglia Video : Il Genoa accelera per i rinforzi in attacco. Le parole di ieri del presidente Preziosi [Video] hanno galvanizzato tutto l'ambiente rossoblu, che adesso attende i nomi dei primi acquisti. Il patron del Grifone ha parlato di due esterni più forti degli ex Iago Falque e Diego Perotti. E in cima alla lista dei desideri c'è Nemanja Radonjic, ala offensiva serba del 1996, attualmente di proprieta' della Stella Rossa e con dei trascorsi in Serie A con ...

Ecco con chi sta trattando Preziosi per cedere il Genoa - la verità sul Bari Video : La notizia delle ultime ore [Video] è di quelle roboanti. Secondo Tuttosport potrebbero verificarsi clamorosi ribaltoni al #Genoa nelle prossime settimane, dal momento in cui il presidente #Enrico Preziosi ha messo nel mirino l'acquisto del Bari. Un'ipotesi che passa inevitabilmente dalla cessione del club rossoblu, sul quale sarebbe ripiombato Giulio Gallazzi. Preziosi, cedere il Genoa per acquistare il Bari? Nell'edizione odierna del ...