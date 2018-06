Premier League | ufficiale la pausa invernale dal 2019-20 | due settimane di stop parziale

Novità in Premier League : dal 2019/20 due settimane di pausa invernale : Novità in arrivo in Premier League: anche il campionato inglese introdurrà la pausa invernale a metà campionato. L'articolo Novità in Premier League: dal 2019/20 due settimane di pausa invernale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Scudamore annuncia che lascerà la Premier League dopo 20 anni : L'attuale presidente esecutivo rimarrà in carica per tutto il 2018. "Poi non andrò in pensione, ma avrò più tempo per seguire il Bristol City", ha ironizzato. L'articolo Scudamore annuncia che lascerà la Premier League dopo 20 anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il calcio europeo vale 25 miliardi in ricavi : domina la Premier League : Il calcio in Europa continua a crescere, spinto da numeri sempre maggiori dei ricavi da diritti tv. L'articolo Il calcio europeo vale 25 miliardi in ricavi: domina la Premier League è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier League - cambia la ripartizione dei diritti tv esteri : Le big six della Premier League ottengono una nuova distribuzione dei diritti tv esteri, ma vincono solo in parte. L'articolo Premier League, cambia la ripartizione dei diritti tv esteri è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

