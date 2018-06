Precisazioni sull’Asus ZenFone 3 e la distribuzione dell’aggiornamento 62 oggi 8 giugno

optimaitalia

(Di venerdì 8 giugno 2018) Occorrono necessariamente alcunerispetto a quanto riportato nella giornata di ieri, a proposito delladel nuovo aggiornamento 62 dedicato alle versioni più popolari in commercio dell'Asus3. Complice lo storico più recente del produttore asiatico, infatti, ho dato per scontato che la diffusione del pacchetto software potesse essere istantanea, alla luce dell'apparizione del pacchetto software all'interno di ZenTalk. Le cose, però, non sono andate esattamente così.Quali sono le novità fresche di giornata per uno smartphone decisamente popolare qui in Italia? Il forum ufficiale del brand in questione, ci fa sapere tramite fonti interne all'azienda che stavolta il rollout dell'aggiornamento per Asus3 non sarà contemporaneo in ogni angolo del mondo. Si tratta di una non-notizia se consideriamo ad esempio Samsung e le sue abitudini sotto ...