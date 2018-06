Porzano di Leno | il calcio by night non si ferma | la diretta

giornaledibrescia

: ?? Cossetti e Begni trascinano Tecnocasa e Casa del Filtro nella seconda giornata del Torneo Notturno di Porzano di… - Calciobresciano : ?? Cossetti e Begni trascinano Tecnocasa e Casa del Filtro nella seconda giornata del Torneo Notturno di Porzano di… - Calciobresciano : ?? Al via il Torneo Notturno di Porzano di Leno 2018, prima serata ricca di gol nelle tre partite giocate ?? - GdB_it : Porzano di Leno, le prime partite del torneo -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Adialtra serata did'estate dal torneo notturno: ecco lastreaming delle sfide in cartellone. Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ...