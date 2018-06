Porsche Taycan - Svelato il nome dell' elettrica

quattroruote

Porsche Taycan, la supercar elettrica su base Mission-e

(Di venerdì 8 giugno 2018) Oggi a Zuffenhausen l'atmosfera era quellae grandi occasioni. Durante i festeggiamenti del settantesimo anniversariosi respirava aria di cambiamento: oltre a celebrare il passato, i verticia Casa tedesca hanno voluto anticipare anche il futuro. Durante il suo secondo intervento sul palco del Museo, il ceo Oliver Blume ha parlatoa nuova strategia di elettrificazione, annunciando anche ilcon il quale sarà battezzata la primadi nuova generazione.Puledro vivace. Ila nuovaha origini asiatiche: la Cina sarà infatti uno dei mercati più importanti per la quattro porte a zero emissioni.può essere approssimativamente tradotto come "puledro vivace", un chiaro richiamo all'immagine che dal 1952 è presente al centroo stemma.Prestazioni da vera sportiva. Lautilizzerà ...