Porsche - La 356 | nata l' 8 giugno di 70 anni fa - FOTO GALLERY

(Di venerdì 8 giugno 2018) Di solito una targa non fa la storia. Nel caso della, sì. Era infatti l81948 quando venne ammessa alla circolazione in Austria (con la numerazione K 45.286, nello Stato della Carinzia) quella che successivamente sarebbe passata alla storia come la 356 No.1. Nellanno che celebra i dei 70della Casa, oggi è dunque il giorno simbolicamente più importante.Gli inizi in "esilio". La, che tutti consideriamo (e a ragione) tedesca, inizia in realtà la sua avventura in Austria, in una vecchia segheria di Gmünd. qui che Ferdinandè riparato nel 1944 per sfuggire ai bombardamenti alleati su Stoccarda. In quellesilio ne approfitta per sviluppare un suo progetto - quello di una variante sportiva della Volkswagen di cui a suo tempo le gerarchie naziste non vollero nemmeno sentir parlare: se lauto devessere del popolo non cè tempo da perdere dietro a ...