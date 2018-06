Porsche - Al volante della Mission E Cross Turismo - VIDEO

quattroruote

: #porsche Holding prende il volante di #bonaldi. Il gruppo italiano in mano ai tedeschi - ilmessaggeroit : #porsche Holding prende il volante di #bonaldi. Il gruppo italiano in mano ai tedeschi - stefano_saetti : @guidomeda forse in Lambo gli hanno detto di non lasciarti il volante, considerato come avevi conciato la Porsche a Top Gear ... -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Abbiamo guidato la, prototipo con il quale la Casa tedesca mostra ciò che accadrà tra circa un anno e mezzo, tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, quando sarà in vendita la primacapace di muoversi senza utilizzare neppure una goccia di benzina. Sulle strade che si arrampicano sopra Malibu, in California, laha dato un piccolo saggio di ciò di cui sarà capace in termini sia di performance sia di handling: le batterie sono spalmate sotto il pavimentovettura, secondo uno schema ormai corrente inaugurato dalla Tesla Model S, e danno energia a due motori molto simili a quelli919 Hybrid, che in passato ha corso e vinto nella 24 Ore di Le Mans. Insomma, unaltra dimostrazione che il vero spartiacque non è nel tipo di alimentazione: elettrica o no, anche questa è una vera