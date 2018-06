: Pm: archiviare indagini omicidio Alpi - NotizieIN : Pm: archiviare indagini omicidio Alpi - CyberNewsH24 : #News #Pm: archiviare indagini omicidio Alpi - TelevideoRai101 : Pm: archiviare indagini omicidio Alpi -

Il pm di Roma ha ribadito la richiesta di archiviazione al gip per lesull'di Ilariae Miran Hrovatin, la giornalista e l'operatore Tg3 morti il 20 marzo 1994 a Mogadiscio Per il magistrato le intercettazioni giunte dai pm di Firenze nelle scorse settimane sono sostanzialmente irrilevanti e non rappresentano uno spunto solido per nuovi accertamenti. Il gip Fanelli si è riservato la decisione. Davanti al Tribunale di Roma, presidio dei giornalisti: #NoiNonArchiviamo(Di venerdì 8 giugno 2018)