Play off | tutti in fila per i biglietti di Catania-Siena | già sold out la Curva Nord

Sony Days Of Play 2018 : Le Migliori Offerte Su Amazon : Al via i Days of Plays 2018 di Sony. Sony Days Of Play 2018: le Migliori Offerte su giochi per PS4, ma anche abbonamento PlayStation Plus scontato, Bundle PS4 e tanto altro ancora. Le Migliori Offerte Sony Days Of Play 2018, anche su Amazon Sony Days Of Play 2018 Sony Interactive Entertainment, dopo il grande successo della scorsa […]

Finals NBA – Il rimpianto di LeBron James : “Wade ci sarebbe servito nei Playoff” : LeBron James ha sottolineato la mancanza di Dwyane Wade in questi Playoff: l’esperienza del numero 3, scambiato poco prima della trade deadline, sarebbe tornata utile ai Cavs Sotto 3-0 nelle Finals NBA, con una squadra rivoluzionata in estate e poi ribaltata nuovamente poco prima della trade deadline, LeBron James si ritrova con un supporting cast che manca dell’esperienza necessaria per sostenere la pressione delle Finals contro un superteam ...

Video/ Olimpia Milano Trento (90-80) : highlights della partita (Play off Serie A1 - Finale gara 2) : Video Olimpia Milano Trento (risultato Finale 90-80): highlights della partita, valida come gara 2 della Finale scudetto, play off basket Serie A1. L'Ea7 avanti per 2-0 nella Serie.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:54:00 GMT)

Serie B Play off - l'unico squalificato è Settembrini del Cittadella : Cittadella - Un solo giocatore è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo di Serie B Emilio Battaglia dopo l'andata delle semifinali dei playoff. Si tratta di Andrea Settembrini del ...

Playoff Serie B - Zamparini : “a Venezia non per il pari” : “Non è stata una bella partita, non è stato un bel Palermo ma accorto, che faceva molta attenzione alle ripartenze della squadra di Inzaghi. Quando è entrato Coronado la squadra è tornata brillante”. Lo ha detto il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, dopo il pareggio contro il Venezia nella andata della semifinale dei Playoff. Zamparini è soddisfatto soprattutto di La Gumina: “Ormai è una realtà. Sono felicissimo per ...

Playoff Serie B - Venezia-Palermo 1-1. Rosanero vicini alla finalissima : I lagunari, grazie al gol dell'attaccante numero 17, trovano il pareggio contro i Rosanero: La Gumina apre le danze. Gli uomini di Stellone, grazie al vantaggio della posizione in classifica, sono ad ...

Video/ Siena Catania - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie C - semifinale Play off - : Video Siena Catania , 1-0, : highlights e gol della partita, andata delle semifinali dei play off della Serie C. Robur avanti con la rete di Marotta.

Video/ Sudtirol Cosenza (1-0) : highlights e gol della partita (Serie c - Play off semifinale andata) : Video Sudtirol Cosenza (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, andata delle semifinali dei play off della Serie C. Biancorossi avanti con Cia.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 09:42:00 GMT)

Video/ Cittadella Frosinone (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B - Semifinale Play off - andata) : Video Cittadella Frosinone (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, andata delle semifinali dei play off di Serie B. E' pari al Tombolato: si deciderà domenica lo scontro.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 09:26:00 GMT)

Video/ Inter Juventus Primavera (1-0) : highlights e gol della partita (Semifinale Play off) : Video Inter Juventus Primavera (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida come semifinale dei Play off. I nerazzurri passano in finale con la rete di Zaniolo.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 09:20:00 GMT)

Semifinale Playoff serie B. Botta e risposta nella ripresa - Venezia-Palermo finisce pari : Termina 1-1 la gara d'andata al Penzo: vantaggio degli ospiti nella ripresa con La Gumina , 53', , risponde Marsura al 57'. Domenica il match di ritorno in Sicilia