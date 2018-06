Pisa | carabiniere picchiato da migrante | la reazione di Salvini

Blastingnews

(Di venerdì 8 giugno 2018) Unviene colpito in pieno volto da un pugno sferrato da un, venditore abusivo di oggetti contraffatti, ma non reagisce. Questo fatto gravissimo, documentato da immagini girate da alcuni presenti, è accaduto ieri, 5 giugno, a, nel mercato situato in via Vecchia Barbaricina. I militari dell’Arma erano impegnati in un sequestro di materiale illegale, tra cui borse falsamente griffate, ma hanno dovuto fare i conti con ladi un gruppo di migranti, probabilmente africani. Il video dell’aggressione fa subito il giro del web e, questa mattina, viene condiviso sul suo profilo Facebook anche da MatteoVIDEO, il nuovo ministro dell’Interno. La descrizione dei fatti La scena, come detto, si svolge nella citta' toscana di. Il video, disponibile online e condiviso, tra gli altri, anche dal leader della Lega Matteo, ha una durata di ...