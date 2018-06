Pino è – Il popolo del web in rivolta contro gli artisti che hanno omaggiato Pino Daniele

superguidatv

: #maldite istintivamente mi sono girato e ti ho indicato. Perché il male per la tua mancanza è forte Pino! Ieri è st… - damore_marco : #maldite istintivamente mi sono girato e ti ho indicato. Perché il male per la tua mancanza è forte Pino! Ieri è st… - sherlockbitchy : RT @damore_marco: #maldite istintivamente mi sono girato e ti ho indicato. Perché il male per la tua mancanza è forte Pino! Ieri è stato mi… - London_Lady : RT @damore_marco: #maldite istintivamente mi sono girato e ti ho indicato. Perché il male per la tua mancanza è forte Pino! Ieri è stato mi… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Nella serata di giovedì 7 giugno, in diretta dallo Stadio San Paolo di Napoli, è andato in onda il concerto-tributo a. L’evento, dal titoloè, ha voluto omaggiare il grande cantautore napoletano scomparso nel gennaio del 2015. Ma, oltre ai commenti positivi sulle esibizioni, ci sono state altrettante critiche negative, una vera e propriadeldel web. E non solo. Ad un certo punto, anche il pubblico dello stadio è insorto: il monologo di Enrico Brignano non è stato per niente gradito. Potrebbe interessarti: Gli ascolti del 7 giugno.è: per molti non un omaggio, ma un insulto aSono stati tantissimi i colleghi e amici disaliti sul palco dello Stadio San Paolo di Napoli per omaggiare il re del blues. Da Emma Marrone, a Biagio Antonacci, a Claudio Baglioni, a Giorgia, solo per citarne qualcuno. Ma qualcosa è andato ...