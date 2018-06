«Pino È» | così rivive la voce di Napoli

vanityfair

: Jovanotti ricorda così Pino Daniele: “Ci ha lasciato un vuoto grande così” @LaStampa - lorenzojova : Jovanotti ricorda così Pino Daniele: “Ci ha lasciato un vuoto grande così” @LaStampa - eripoltronieri : RT @Sandra2604_: #Emma che canta 'Io per lei' alternando le parti a quelle di #Pino è un qualcosa di spettacolare ed immenso. L'anima di Em… - rdf67na : Non sono d’accordo con chi non ha apprezzato il tributo a @Pino_Daniele (@zazzatweet e napoletani vari) perché non… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Più che un tributo, un concerto conDaniele.è, ec’è stato veramente, in mezzo ai 50mila dello stadio San Paolo, la sera del 7 giugno. Una serata lunga ed emozionante, dedicata al cantante «pazz» scomparso il 3 gennaio del 2015. Ma indimenticato nella memoria dei tanti che lo hanno conosciuto, ascoltato, amato.Daniele era ed è tuttora ladi, la sua anima più vera: profonda, sincera, leggera, blues. «è la nostra storia, la nostra cultura.è la parte più bella di noi», dirà bene Giorgia sul palco. LEGGI ANCHEGiorgia: «Daniele, quel suo saper essere lieve» Lì allo stadio San Paolo, nel cuore vivo della sua città e tra la sua gente, tanti colleghi hanno ricordato, cantato, omaggiatoDaniele. Cantando le sue canzoni, e non solo le sue, dedicandogli parole, ma soprattutto tanta musica. Certo, i «problemi» non sono mancati, tecnici ...