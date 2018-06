Pino Daniele | il monologo di Enrico Brignano al San Paolo irrita i napoletani | ' Ha

Ascolti tv - vince il concerto tributo a Pino Daniele : Il programma più visto della prima serata televisiva di giovedì 7 giugno è stato l’emozionante tributo live dallo Stadio San Paolo di Napoli per celebrare la memoria di Pino Daniele, che ha conquistato il pubblico di Rai1: in onda fino all’una e mezzo di notte, il concerto ha raggiunto il 18,7% di share con 2.885.000 spettatori medi. Picco di ascolto intorno alle 22 con 4.720.000 spettatori. In prima serata l’ascolto è stato di ...

Renato Zero assente al tributo per Pino Daniele e Lucio Dalla - fan in allarme : cos’è successo? : Renato Zero assente al tributo per Pino Daniele manda in tilt i fan che si interrogano sui motivi per i quali l'artista romano abbia deciso di non partecipare all'evento tenuto allo Stadio San Paolo di Napoli. Dato come partecipante certo al momento dell'annuncio del concerto, Renato Zero non è stato tra gli artisti che hanno reso pubblicamente omaggio a Pino Daniele ma nemmeno a Lucio Dalla, durante il concerto tenuto da Ron e gli altri ...

Pino è – Il popolo del web in rivolta contro gli artisti che hanno omaggiato Pino Daniele : Nella serata di giovedì 7 giugno, in diretta dallo Stadio San Paolo di Napoli, è andato in onda il concerto-tributo a Pino Daniele. L’evento, dal titolo Pino è, ha voluto omaggiare il grande cantautore napoletano scomparso nel gennaio del 2015. Ma, oltre ai commenti positivi sulle esibizioni, ci sono state altrettante critiche negative, una vera e propria rivolta del popolo del web. E non solo. Ad un certo punto, anche il pubblico dello ...

Il mezzo flop dell'omaggio a Pino Daniele : i social si infiammano per le (malriuscite) interpretazioni e per un Brignano imbarazzante : "Stasera ho capito che Pino lo possono cantare solo in due: Pino e i suoi fan a un concerto di Pino. Tutti gli altri no". Severi, severissimi i giudizi dei fan di Pino Daniele che giovedì 7 giugno, più per curiosità che per devozione al cantautore partenopeo, hanno seguito l'evento in suo ricordo organizzato dalla Rai allo stadio San Paolo di Napoli. Sul palco in mezzo al campo verde hanno sfilato i cantanti che hanno ...

Pino Daniele - i big fanno flop : Jovanotti delude - fischi per Brignano : "Pino è" il concerto in memoria del cantautore napoletano è stato un successo a metà. Polemiche sui social per la pronuncia, per la scaletta con i cantanti partenopei relegati a notte fonda e per l'...

Pino è - fischi a Brignano per il suo discorso su Pino Daniele e Roma : L'evento Pino è dedicato alla memoria del grande artista scomparso nel gennaio 2015 è stato intenso, commovente e catartico: tanti colleghi e amici si sono avvicendati sul palco al San Paolo di Napoli ...

I big ricordano Pino Daniele : Roma, 8 giugno (AdnKronos) – Una serata per omaggiare un artista mai dimenticato nel luogo simbolo della sua città. Si è tenuto ieri sera, nello Stadio San Paolo di Napoli, ‘Pino è’, il più grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele a tre anni dalla sua scomparsa. Sul palco alcuni tra i più grandi artisti del panorama musicale, nonché amici del cantautore napoletano. A partire da Lorenzo Jovanotti ed Eros ...

“Pino è” - il pubblico del San Paolo canta ‘Napul’è’ insieme alla voce di Pino Daniele : Grande emozione alla fine del concerto per Pino Daniele ‘Pino è’ allo stadio San Paolo di Napoli, quando tutti i...

"Pino è" - notte di magia al San Paolo di Napoli in memoria di Pino Daniele : Il 7 giugno 2018 Napoli - lo Stadio San Paolo, in particolare - è stata la cassa di risonanza che ha trasmesso nelle case di tutti gli italiani l’amore per Pino Daniele. ‘Pino è&rsquo...

