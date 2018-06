Piazza Affari apre in ampio calo | -1 | 24% | spread Btp-Bund a 270 punti

Borsa e spread - apertura in fibrillazione. Piazza Affari in caduta a -1 - 24% : Tensioni sui mercati. Piazza Affari apre in netto calo, a -1,24%, e tornano forti le pressioni sullo spread Btp-Bund, che apre in rialzo a 260 punti (ieri ha chiuso a 254) e dopo pochi minuti schizza a 270. Il tasso del decennale italiano sul mercato secondario è al 3,15 per cento.Deboli anche le altre Borse europee, appesantite dai mercati asiatici e dal rischio di un inasprimento della guerra dei dazi dopo i dati del surplus commerciale ...

Imposte - manovra - pensioni e reddito di cittadinanza : un conto da 25 miliardi Piazza Affari apre in calo. Spread a 270 : Per il 2019, accanto ai 5 miliardi che servono per rendere più flessibile la legge Fornero sulle pensioni e ai 2 per rafforzare i centri per l’impiego funzionali al reddito di cittadinanza, ci sono anche 12,4 miliardi da trovare per impedire che l’Iva salga. Senza tener conto della flat tax che vale almeno una quarantina di miliardi

Piazza Affari : amplia l'ascesa BPER : Protagonista l' istituto di credito emiliano , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,14%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di BPER evidenzia un andamento più marcato ...

Borsa - Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib a +0 - 26% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,26% a 21.807 punti, mentre il Ftse All Share è salito dello 0,27% a quota 24.039 punti. ...

Borsa : Piazza Affari - -0 - 18% - risale dai minimi ma resta la piu' debole : ... ha ribadito che l'uscita dall'euro non e' in discussione ma e' rimasto vago su pensioni, flat tax e debito pubblico, mentre sulla politica estera ha aperto alla Russia. Nervosismo anche sull'...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Brunello Cucinelli : Brillante rialzo per il re del cachemire , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,99%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...