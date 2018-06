Pericolosa l’amicizia Facebook con Concetta Bonanno | bufala o rischio reale?

optimaitalia

(Di venerdì 8 giugno 2018) Sta circolando su, oggi 8 giugno, una nuova catena che, come spesso e volentieri è avvenuto in passato, invita tutti gli utenti a non accettare una richiesta d'amicizia specifica, come nel caso di. La tecnica dei troll è la stessa di sempre, visto che viene scelto (non si sa con quale criterio) un profilo a caso, per poi spammare ovunque una catena che punta a giocare sulle insicurezze degli utenti meno esperti come si potrà dal mio approfondimento odierno.Un po' come avvenuto un paio di mesi fa con un altro utente a caso, visto che in quella circostanza si era parlato di Martina Colaninno, dunque, torna attuale una catena che come sempre non ha nulla di vero e che prende di mira coloro che all'interno dei social sono soliti credere ad ogni sorta di pericolo. Il tutto, nonostante il fatto che in passato la Polizia Postale abbia più volte evidenziato con ...