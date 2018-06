Perché un uomo non vuole fare l’amore

ANTONIO CONTE AL REAL MADRID?/ Ecco perchè può essere l’uomo giusto per i Blancos : ANTONIO CONTE al REAL MADRID? Blancos in difficoltà nella scelta del nuovo tecnico, possibile anche la scelta di un vecchio madridista come Guti(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 05:22:00 GMT)

Scuola - assunzione precari : Cottarelli potrebbe essere l’uomo giusto - ecco Perché : L’argomento del giorno è, senza dubbio, la decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di fermare il governo Conte e di affidare l’incarico di Presidente del Consiglio, all’ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, il quale ha accettato l’incarico propostogli dal Capo dello Stato. Scuola, Anief: ‘Cottarelli disse di non avere mai proposto tagli alla Scuola’ Il presidente ...

La confessione di Serena Williams : “non avrei mai pensato di sposare un uomo bianco Perché…” : Serena Williams ha rilasciato una particolare confessione in merito alla sua vita amorosa: la tennista americana ha svelato di non aver mai pensato di sposare un uomo bianco Temporaneamente lontana dai campi da gioco, alla ricerca della forma migliore in vista del suo ritorno in campo post maternità, Serena Williams si sta dividendo fra gli allenamenti e il ruolo di moglie/mamma. La tennista americana ha rilasciato una particolare confessione al ...

Padova - sindaca perseguitata per tre anni da stalker. Uomo arrestato Perché aveva pistola con matricola abrasa in casa : “Ogni volta che ricevevo una lettera, un pacco lo consegnavo direttamente in Questura”. Per tre anni Elisa Venturini, 39 anni, sindaca di casalserugo (Padova) è stata molestata con lettere, mail, foto hard e regali. La donna, laureata in legge, la prima cittadina più votata d’Italia alle elezioni del 2013, parla con l’Ansa di “una pressione intollerabile”. Il suo stalker, Lorenzo Franceschi, 50 anni di Monestier ...

Roberto Mancini prossimo ct dell'Italia : ecco Perché è l'uomo giusto : Prende l'eredità di Ventura con l'obbligo di cancellare la vergogna della mancata qualificazione Mondiale. Europeo 2020 e Nations League i suoi obiettivi

Massimo D'Alema - Perché Nicola Zingaretti è l'uomo che può riportarlo nel Pd : Qualcosa torna a bollire nella pentola del Partito democratico, con il ritorno sulla scena di vecchie conoscenze come Massimo D'Alema e Pierluigi Bersani . Pochi, anzi pochissimi dirigenti dem oggi ...

“Fate attenzione - è tornata”. Da nord sud è allarme per la processionaria : ecco Perché il peloso millepiedi è pericoloso per l’uomo e gli animali. Come difendere adulti e bambini : Con l’arrivo della primavera e i primi tepori torna a farsi concreto il “pericolo processionaria”, il pericoloso lepidottero appartenente alla famiglia Notodontidae, diffuso in Europa. Il nome di processionaria deriva proprio dall’abitudine di questi bruchi di spostarsi sempre in fila indiana, formando una vera e propria processione. La Thaumetopoea pityocampa o la sua ‘cugina’, la Thaumetopoea ...

Palpacelli - Perché ci colpisce un uomo fragile che ha sprecato il suo dono : È un problema ormai cronico che riguarda la gestione del passaggio al mondo del professionismo. Insomma, un tema delicato ma importante solo per gli aficionados di questo sport. A quei livelli, il «...

La donna deve dormire più dell’uomo : spiegato il perchè : Due le spiegazioni che portano a dire che le donne devono dormire più ore rispetto agli uomini. Per prima cosa, secondo secondo un gruppo di ricercatori della Duke university nella Carolina del Nord, il cervello femminile ha più bisogno di recuperare energie proprio per la famosa attitudine allo svolgere più attività contemporaneamente. Per contrastare la stanchezza da multitasking quindi devo dormire più ore, altrimenti la mancanza di sonno ...