Perché Sex And The City è la serie meno amata dagli uomini e pure quella a cui sono più

(Di venerdì 8 giugno 2018) A vent’anni di distanza cosa può insegnarci ancora Sex And The? Il 1 giugno 1998 andava in onda la prima puntata di Sex And The, laHBO trasmessa in Italia, dal 2000 al 2004, da LA7. 94 episodi più due film che riprendono il titolo e i personaggi, l’hanno resa un prodotto iconico che, nel bene e nel male, ha lasciato un’impronta radicale sulla cultura pop. Quest’anno Sex And Thecompie vent’anni ma il tempo sembra non averne scalfito la popolarità, e l’immaginario dato in eredità continua a rappresentare un potenziale punto di vista su alcune questioni che normalmente interessano la vita delle donne. Laè stata premiata più volte ai Grammy e ai Golden Globe, è diventata una citazione e, senza esagerare, potrebbe essere assunta paradigma di una dinamica di associazionismo femminile e di un certo tipo di lifestyle urbano: la donna in carriera nella ...