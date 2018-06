Per i medici la bimba di 2 anni ha solo un reflusso ma aveva un tumore al cervello

Medicina : più rischi di infezioni Per chi toglie tonsille e adenoidi : Tonsilliti, otiti e mal di gola continui un tempo portavano spesso alla decisione di togliere le tonsille. Ma si tratta di un approccio corretto? A rispondere al dilemma arriva uno studio dell’Università di Melbourne e della University of Copenhagen, pubblicato sul ‘Journal of the American Medical Association Otolaryngology Head and Neck Surgery’. Secondo i ricercatori, la rimozione di tonsille e adenoidi a lungo termine è ...

Medicina : onde d’urto Per le coronarie ostruite : onde d’urto per liberare le coronarie ostruite e salvare il cuore. L’Ausl Toscana Centro annuncia un caso “primo caso in Italia, risolto con successo nel Laboratorio di emodinamica della Cardiologia dell’ospedale Santo Stefano di Prato, diretta da Francesco Bellandi”. Un uomo – riferisce l’azienda sanitaria – è arrivato ieri in Pronto soccorso, con sindrome coronarica acuta, una sofferenza cardiaca ...

Loris Karius - la verità dietro la paPera contro il Real Madrid : la drammatica rivelazione dei medici : Potrebbe esserci un commozione cerebrale all'origine dei due incredibili errori del portiere del Liverpool, Loris Karius , che hanno regalato al Real Madrid la finale della Champions League. Lo ...

Brexit - scenario da apocalisse Per il Regno Unito/ Londra - senza accordo con Ue carenza di cibo e medicine : Brexit, "scenario da apocalisse" per il Regno Unito: senza un accordo per l'uscita dall'Ue, Londra dovrà fare fronte a "carenza di medicine, cibo e carburante". Caos nel Regno Unito dopo l’inchiesta pubblicata dal Sunday Times sulla questione Brexit e il possibile mancato accordo con l’Unione Europea, con l’ufficialità della fuoriuscita dall’Ue prevista per il marzo 2019. Dei tre possibili scenari contenuti all’interno del dossier segreto a ...

Ciclismo - accertamenti medici Per Fabio Aru : il programma del sardo dipenderà dai risultati dei test : Il legale di Fabio Aru ha svelato che il corridore sardo si sta sottoponendo ad esami medici per accertare cosa sia successo durante il Giro d’Italia Il programma stagionale di Fabio Aru resta al momento invariato, il corridore della UAE Emirates si sta sottoponendo in questi giorni ad alcuni test medici per capire cosa possa essere successo durante la terz’ultima tappa del Giro d’Italia. Il sardo ha intenzione di valutare a ...

“Mi fa male qui”. Per i medici è un problema muscolare. Ma la verità è drammatica : Si chiama Alice Cooper, ha 7 anni ed è una bambina coraggiosissima. Alice, nella sua breve vita, ha sofferto fin troppo: aveva sempre dolori tremendi che si accentuavano la notte, piangeva di continuo e per lei anche solo tossire o starnutire era terribile. La mamma di Alice – Emma – quando la piccola ha solo poche settimane, ha l’impressione che nel suo collo ci sia qualcosa di strano così chiede al medico che e venga fatta un’analisi ...

NBA - Kevin Love riceve l'ok dai medici : in campo Per gara-1 contro Golden State : Le previsioni li vogliono sfavoriti e il clima torrido che li aspetta all'interno della Oracle Arena per gara-1 delle finali NBA di certo non aiuta. Una buona notizia però in casa Cavs c'è: Kevin ...

Morì dopo Tso nel Salernitano : avvisi di garanzia Per 7 medici : Morì dopo Tso nel Salernitano: avvisi di garanzia per 7 medici Morì dopo Tso nel Salernitano: avvisi di garanzia per 7 medici Continua a leggere L'articolo Morì dopo Tso nel Salernitano: avvisi di garanzia per 7 medici proviene da NewsGo.

Frana Gallivaggio - Medesimo e Campodolcino ancora isolati : allarme cibo e medicine Per 1.500 Persone. Inaccessibili anche 60 alpeggi e 18 caseifici : 1/9 ...

Epidemia di Ebola in Congo : Medici senza frontiere ha avviato la vaccinazione Per gli oPeratori : Medici senza frontiere ha avviato la vaccinazione contro l’Ebola per gli operatori che lavorano in prima linea a Bikoro, provincia dell’Equatore in Repubblica democratica del Congo, dove nelle ultime settimane la ong sta collaborando con il ministero della Salute e l’Organizzazione mondiale della sanità per il contenimento dell’Epidemia. La vaccinazione, avviata nell’ambito di uno studio clinico, verrà offerta anche ...

FAO : porre fine all’uso dei medicinali antimicrobici Per la promozione della crescita degli animali da allevamento : I medicinali antimicrobici hanno un ruolo importante nel salvaguardare la salute umana e animale, ma devono essere usati responsabilmente, anche nel settore agricolo. Questo il messaggio del Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva ad una Riunione ONU di alto livello per il coordinamento sul tema della resistenza antimicrobica (AMR l’acronimo in inglese). “La FAO sostiene che antibiotici e altri antimicrobici dovrebbero ...

I medici della Lazio al Camp Nou insieme all'Isokinetic Per la partita contro gli infortuni : Lo staff medico della SS Lazio, rappresentato dal Professor Fabio Rodia e dal Dottor Angelo Ventura, è lieto di annunciare la propria partecipazione al XXVII Congresso Isokinetic sul tema 'Football ...

Alleanza più forte medici-pazienti Per battere sclerosi multipla : Roma, 28 mag. (AdnKronos Salute) – Collaborazione, sinergia, network e nuovi modelli di lavoro, per una Alleanza più forte tra medici e pazienti con sclerosi multipla. Questo il messaggio degli scienziati italiani e stranieri, impegnati nei loro laboratori a trovare strade innovative per sconfiggere questa malattia autoimmune che attacca il sistema nervoso centrale. La comunità scientifica è oggi riunita a Roma per l’apertura del ...

