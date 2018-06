Pensioni | quota 100 già esiste per medici e dentisti

ilgazzettino

(Di venerdì 8 giugno 2018) Per i camici bianchi iscritti all'Enpam (Ente previdenziale deie degli odontoiatri) «la100 è un traguardo già raggiunto, e perfino superato»: di fatto, la Cassa privata «consente ai liberi professionisti e ai convenzionati di chiedere la pensione anticipata già con97, intesa come somma tra età anagrafica e anni di contributi». Lo si legge sul sito dell'Ente presieduto da Alberto Oliveti.«I vantaggi, rispetto alla riforma che il nuovo governo vuole attuare, non si fermano qui», visto che «se per i dipendenti iscritti all'Inps si parla di consentire l'uscita dal lavoro all'età minima di 64 anni, l'Enpam garantisce la possibilità di pensionarsi già a 62 anni di età, con 35 anni di contributi».