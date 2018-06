Pensioni | difficile la cancellazione della Fornero | il governo lavora a misure più

Blastingnews

(Di venerdì 8 giugno 2018) Cancellare la Leggeprobabilmente restera' solo uno slogan da campagna elettorale e niente di più. In attesa che i progetti e le nuovesiano definiti nei dettagli, a quanto trapela dalle indiscrezioni, appareche il nuovoriesca a contro-riformare il sistema previdenziale, andando per davvero a cancellare la Legge. Quota 100, Quota 41, Opzione Donna sono leormai di dominio pubblico che ilavrebbe intenzione di lanciare. Si tratta di progetti che gia' oggi, quando non siamo ancora nemmeno alla fase delle bozze, si scontrano con la realta' delle coperture finanziarie. E si inizia gia' a parlare di paletti, vincoli e restrizioni di queste nuove, senza considerare che viene paventato il concreto rischio che per avviare queste nuove, potrebbero venire cancellate anche alcunedegli ultimi governi PD. In sostanza, ...