Pena lieve per lo stupro Un voto manda a casa il giudice della vergogna

Pena lieve a stupratore : rimosso giudice : 03.27 Un giudice statunitense è stato rimosso dalla sua funzione -dopo una pezioneper aver inflitto una Pena lieve a un giovane stupratore. Il giudice rimosso,Aaron Persky,nel '16 aveva comminato 6 mesi di Pena (più 3 anni in prova) a uno studente di Standford,Brock Turner, per avere abusato di una compagna dopo che i due si erano ubriacati a una festa. Rischiava 14 anni di reclusione. L'accusa ne chiese 6. Il caso sollevò polemiche anche sul ...

Ruby bis - in appello lieve riduzione di Pena per Fede e Minetti - : I due sono stati condannati rispettivamente a 4 anni e 7 mesi e 2 anni e 10 mesi per favoreggiamento della prostituzione nelle serate nella villa di Arcore di Berlusconi. Il paragone dei legali dell'...

Ruby bis - in appello lieve riduzione di Pena per Fede e Minetti : Ruby bis, in appello lieve riduzione di pena per Fede e Minetti I due sono stati condannati rispettivamente a 4 anni e 7 mesi e 2 anni e 10 mesi per favoreggiamento della prostituzione nelle serate nella villa di Arcore di Berlusconi. Il paragone dei legali dell'ex consigliera lombarda: "Questione di libertà come nel caso dj ...

Lieve riduzione di Pena a Fede e Minetti : ANSA, - MILANO, 7 MAG - La Corte d'Appello di Milano ha Lievemente ridotto le condanne per l'ex direttore del Tg4 Emilio Fede e per l'ex consigliera lombarda e showgirl Nicole Minetti, portandole ...