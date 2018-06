Pd | ridateci l’orgoglio di esser di sinistra e vi perdoneremo tutto

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 giugno 2018) di Giulio Scarantino “Quanta strada deve percorrere un uomo per chiamarsi uomo ?” ha scritto Bob Dylan, quanta strada deve percorrere ladeve pere chiamata? Quante delusioni deve subire? mi viene da pensare. “La risposta caro amico è nel vento” suggerisce l’artista nel famoso singolo Blowin’ in the wind. Il vento del cambiamento che attendiamo ormai da troppo tempo. Neanche le parole a tratti sentite e a tratti asettiche, di questi due giorni, del neo presidente del Consiglio di fronte al Parlamento possonoe la risposta. Neppure voltando gli occhi verso i banchi dell’opposizione riesci a trovarla. Quando a ricordarci della maledizione (dall’abolizione dell’art. 18, al patto del Nazareno) si alza in piedi Matteo Renzi, nell’ultimo anelito prima del suo viaggio per il mondo. Vada pure via col vento, ...