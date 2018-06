Pd : Gentiloni in campo - ricostruire alternativa governo/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Per Martina la ricostruzione di un’alternativa dovrà essere il cuore del congresso dem. “Penso che si debba fare un lavoro di ripartenza e rilancio per l’alternativa a Lega e Cinque Stelle. E sono d’accordo con chi come Prodi indica innanzitutto un nuovo impegno di apertura e coinvolgimento. Io ho sempre pensato il nostro prossimo congresso così”.E ancora Delrio: “Nelle ultime settimane ho ...

Pd : Gentiloni in campo - ricostruire alternativa governo/Adnkronos : Roma, 8 giu. (Adnkronos) – Candidato alla segreteria, no. O meglio, troppo presto per dirlo. Ma Paolo Gentiloni garantisce di essere in campo per dare il suo contributo a “ricostruire un’alternativa di governo”. Da subito. Anche perchè, “prima o poi servirà e dobbiamo essere pronti”. Per la prima volta dopo l’insidiamento del nuovo governo l’ex-premier, ospite a Bologna di RepIdee, inizia a ...

Amministrative : Gentiloni a Messina in campo per Saitta : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - Ultimi giorni di campagna elettorale in Sicilia dove 137 comuni, di cui cinque capoluoghi di provincia, andranno al voto domenica 10 giugno. Domani, giovedì 7, l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà a Messina per un incontro a sostegno del candidato sindaco