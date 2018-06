Pd | Calenda | “Il politico bullo ha rotto le scatole Renzi? Anche Di Maio e Salvini” E

ILVA - “NO” DEI SINDACATI ALLA PROPOSTA DI Calenda : TRATTATIVA INTERROTTA/ “Il Mise è stato delegittimato” : ILVA , "No" dei SINDACATI a PROPOSTA del governo, Carlo CALENDA : “Fatto di tutto, ci pensi il nuovo esecutivo". Il ministro dello sviluppo economico, passa la p ALLA al nuovo governo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:15:00 GMT)

Ilva - i sindacati bocciano la proposta del governo : “Il ministro Calenda non legittimato a trattare” : «Il governo ritiene di aver messo in campo ogni possibile azione e strumento per salvaguardare l’occupazione, gli investimenti ambientali e produttivi anche attraverso un enorme ammontare di risorse pubbliche. A questo punto il dossier passa a nuovo esecutivo». Con queste righe Carlo Calenda , ministro dello sviluppo economico uscente, getta la spug...

Governo - Calenda : “Il Pd non può restare immobile - si faccia promotore di un esecutivo di transizione con tutti” : “Il Pd non può restare immobile, deve farsi promotore di una proposta per uscire dallo stallo. Deve mettere sul banco l’idea di un Governo di transizione sostenuto da tutte le forze politiche e parallelamente la formazione di una commissione bicamerale sulle riforme istituzionali”. Tutto per sbloccare un’impasse deleteria per l’Italia in un momento di grave crisi internazionale dovuto alla questione siriana. Lo ...