Loche cresce preoccupa perché "è unache l'paga sui mercati internazionali".Così il presidente Abi,. Non tutte le colpe sono dell'Europa,afferma, ricordando come il nostro Paese non vanti"una storia virtuosa" su debito e deficit, e come "nonostante i rialzi di questi giorni i tassi sono infimi",grazie all'appartenenza all'euro."I tassi con la lira agli inizi degli anni '80 erano al 19,5%, era una moneta debole".Il Qe di Draghi? Un aiuto che "non può durare in eterno".(Di venerdì 8 giugno 2018)