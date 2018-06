Parlare da soli | non è indice di follia | ma capacità di introspezione

Blastingnews

(Di venerdì 8 giugno 2018) Siamo tutti talmente abituati ai neologismi anglosassoni, che ormai uno in più non ci spaventa di certo, anzi, rischia di passare inosservato. Tra i tanti “self” entrati a far parte stabilmente del nostro dizionario (self-control, selfie, self-service), da oggi possiamo aggiungere una new-entry (giusto per restare in tema): "self-talk".In ognuno di questi inglesismi, la particella “self” indica un’azione svolta in piena autonomia, “con se stessi”. Allo stesso modo, il self-talk non è altro che l’abitudine, molto comune e malvolentieri ammessa, dida