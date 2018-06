Parco via Sabotino | dopo chiacchiere arrivano fatti da Ater e Regione Lazio

Via la plastica dal mare di Lecce : Parco dell’Acquatina più pulito nella giornata mondiale degli Oceani : Ci hanno pensato i ragazzi delle scuole superiori dei licei Banzi e De Giorgi si sono armati di guanti e sacchi e hanno raccolto le plastiche che invadono il bacino a ridosso della Marina di Frigole. Nel corso della mattinata che – organizzata da Fondazione CMCC, Università del Salento e Comune di Lecce – protagonisti sono stati i ragazzi con esperti, docenti universitari, sportivi, e operatori del turismo e della ristorazione. hanno raccolto ...

Parco Costa Teatina - il WWF invia lettere al premier Conte e neo ministro all'ambiente Costa : Chieti - inviata ieri una lettera al presidente del consiglio Giuseppe Conte e al ministro Sergio Costa Nel testo, indirizzato per conoscenza pure al presidente Mattarella, si ricordano gli appelli del 2016 e del 2017, firmati anche da altre associazioni ambientaliste, del tutto ignorati da Renzi e Gentiloni Il Parco Nazionale della Costa Teatina è stato istituito dall’articolo 8 comma 3 della legge 23.03.2001 n°93 “Disposizioni in ...

Fortnite rinvia la modalità Parco Giochi - ormai certo su Nintendo Switch : Fortnite Battle Royale ha rinviatola modalità Parco Giochi e il ritardo è stato reso noto anche da Epic Games. Con l’ultimo aggiornamento di Fortnite di martedì 5 giugno è arrivato il content update per Battle Royale e Salva il Mondo, ma non c’era la modalità Parco Giochi molto apprezzata dai numerosissimi giocatori grazie alla presenza del respawn. Fortnite praticamente sicuro su Nintendo Switch Epic Games attraverso Reddit ha spiegato che ...

Per "celebrare" la fine delle scuole - una giornata al Parco : ecco le proposte della Polaris Viaggi di Bagnolo Piemonte e Revello : Durante la giornata è possibile assistere a dimostrazioni di volo e di abilità, come quelle dei pappagalli e quelle dei rapaci nella Fortezza del Falco, e ad emozionanti spettacoli dal vivo, come ...

Da Ruggiero a Gatto Panceri - al via '#Parco Dora Live' : Lo stesso tagliando, presentato presso i punti di ristorazione sponsor dell'evento e dislocati attorno all'area spettacoli, dà diritto presso gli stessi a uno sconto del 10% sulle consumazioni. Media ...

Napoli - rinasce l'Edenlandia : viaggio nel nuovo Parco dei divertimenti della città : Giochi, attrazioni, musica e spettacoli. Questi gli ingredienti della nuova Edenlandia che presto riaprirà al pubblico. La data non è ancora stata fissata, ma i lavori all'interno del parco proseguono a gran velocità, nonostante ...

Al via la nuova edizione della rassegna Parco Tittoni a cura di Mondovisione : Spettacoli da vedere seduti, magari meditando sulle amache, tra gli alberi del boschetto magico. Immancabile, il giovedì torna lo storico appuntamento con il Nasty Party , la serata da ballare più ...

Roma - al via il Festival del verde e paesaggio all'Auditorium Parco della Musica : cultura corsi e mestieri in mostra : Al via domani e fino a domenica 20, l'ottava edizione del Festival del verde e del paesaggio, sul giardino pensile dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Fiori, piante, giardini, paesaggi, ...

Parco Nazionale Gran Paradiso : al via a luglio “A piedi tra le nuvole” : Con il progetto “A piedi tra le nuvole”, il Parco Nazionale Gran Paradiso promuove da oltre 15 anni una mobilità dolce, regolamentando il traffico automobilistico privato d’estate lungo la strada che conduce al Colle del Nivolet e favorendo gli spostamenti a piedi, in bici e con navetta: un modo per tutelare un ambiente dagli equilibri delicati e per far assaporare agli escursionisti il vero profumo (e il silenzio) della montagna! In linea con ...

Don Luigi Ciotti domani a Rieti : alle 10 al Parco di via Di Benedetto : ... delle regole e del proprio corpo, a partire da un'alimentazione corretta, per combattere e prevenire l'illegalità che condiziona anche il mondo sportivo. Gli alunni coinvolti in 'Libera la Natura' ...

In cammino sulla Regina Viarum : accordo di collaborazione tra Ente Parco Ausoni e Comitato Appia Day : L'intesa siglata rientra nel quadro dell'impegno delle Parti che l'hanno sottoscritta per favorire nuove forme di economia sostenibile, modelli di agricoltura e accoglienza turistica legati alla ...

Il Parco fluviale Gesso e Stura dedica una due giorni a uno dei più affascinanti temi scientifici : Il Volo : Protagonista sarà la scienza e con essa le suggestioni evocate dal tema. Visitando la Casa del Fiume, si potrà accedere a un percorso dedicato a Volo animale, vegetale e umano arricchito dalla ...

Milano - un Parco nel futuro di piazza Castello. C'è il via libera della Soprintendenza : Era il passaggio più delicato. E anche quello meno scontato perché riguarda una delle zone più vincolate della città: l'area davanti al Castello. Pochi giorni fa la soprintendente alle Belle arti, ...