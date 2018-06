Palermo | magnete su contatori Enel | arrestati proprietari di due macellerie

liberoquotidiano

: Macellai di Trabia accusati di rubare l'energia con il magnete, arrestati - - blogsicilia : Macellai di Trabia accusati di rubare l'energia con il magnete, arrestati - -

(Di venerdì 8 giugno 2018), 8 giu. (AdnKronos) - Unsul contatore dell'energia elettrica per abbattere i consumi. E' questo il 'sistema' per risparmiare messo in atto dai titolari di duedel centro di Trabia (), Salvatore Fortunatis, 69 anni, e Vincenzo Fortunatis, 45 anni,dai cara