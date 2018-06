Otto nuove immagini di Google Pixel 3 XL | fra render e foto reali | sembra un Pixel 2 XL

Vodafone si fa s Otto con nuove offerte winback a partire da 7 euro : Vodafone prova a farsi sotto con nuove offerte winback da proporre ai clienti di altri operatori per invogliarne il rientro: ecco le nuove Vodafone Special Minuti 10 Giga, Vodafone Special Minuti 20 Giga e Vodafone Special Minuti 30 Giga. L'articolo Vodafone si fa sotto con nuove offerte winback a partire da 7 euro proviene da TuttoAndroid.

Governo M5s-Lega - Conte rinuncia/ Mattarella convoca Cottarelli : nuove elezioni a Otto bre? : Governo M5s-Lega , Mattarella fa saltare tutto per il nodo Savona. Conte dimesso, ira Di Maio-Salvini: "deciderò a breve su elezioni anticipate con il Parlamento"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 23:41:00 GMT)

Spectre Next Generation : emerse Otto nuove vulnerabilità all'interno delle CPU di Intel : Stando a quanto segnalato da DSOGaming, sembra che siano emerse otto nuove vulnerabilità alla sicurezza. Il sito tedesco Heise riporta che queste nuove vulnerabilità si chiamano Spectre Next Generation - o Spectre NG - e riguardano principalmente le CPU di Intel (anche se potrebbero interessare anche alcune CPU ARM).Sebbene non si hanno ancora abbastanza dettagli su queste nuove vulnerabilità della sicurezza, è stato riportato che i rischi e gli ...