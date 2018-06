ORA O MAI PIù | RAI 1 Diretta e cantanti | il rimprovero alla Milani | Non fare la

ALESSANDRO CANINO - IN COPPIA CON LOREDANA BERTÈ/ Gaffe della cantante : "Ma tu chi sei?" (ORA o mai più) : ALESSANDRO CANINO, noto per la canzone "Brutta", è uno dei protagonisti del programma "Ora o mai più", condotto da Amadeus in onda da questa sera su Rai 1.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:30:00 GMT)

DONATELLA MILANI - SI RITIRA DA ORA E MAI PIÚ/ Il suo coach sarebbe stato Fausto Leali : DONATELLA MILANI, il ritorno direttamente dagli anni ottanta, dopo aver conquistato il cuore di fan e quello di Pupo cerca il rilancio in onda su Rai Uno. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:15:00 GMT)

Chi è Lisa - la concorrente - e cantante - di 'ORA o mai più' : Esordio nel mondo della musica : 1993. Album all'attivo : sette. Cinque originali e due raccolte. La sua canzone più celebre : Sempre , con la quale ha ottenuto il secondo posto tra i 'Giovani' e il ...

JALISSE - IN COPPIA CON MICHELE ZARRILLO/ Video : prima esibizione col coach su "Cinque giorni" (ORA o mai più) : I JALISSE, vincitori del Festival di Sanremo nel 1997 con Fiumi di parole, tornano in televisione nel nuovo programma Ora o mai più, condotto da Amadeus.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 22:55:00 GMT)

Lisa a ORA o mai più racconta del tumore al cervello : applausi e lacrime in studio : La cantante Lisa a Ora o mai più e il tumore del cervello: standing ovation dopo la canzone Sempre Lisa è tornata in tv. La cantante è tra i protagonisti di Ora o mai più, il nuovo show di Amadeus su Rai Uno. A differenza di altri colleghi, la carriera dell’artista – vero nome AnnaLisa […] L'articolo Lisa a Ora o mai più racconta del tumore al cervello: applausi e lacrime in studio proviene da Gossip e Tv.

ORA o mai più - Rai 1/ Diretta e cantanti - Lisa : "La mia carriera stroncata un brutto male" (8 giugno 2018) : Ora o mai più, anticipazioni e Diretta prima puntata 8 giugno: Amadeus conduce il nuovo talent show in cui otto cantanti si mettono in gioco per riconquistare la popolarità.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 22:41:00 GMT)

ORA o mai più - Bertè contro i Jalisse : “Vittoria di Sanremo immeritata” : Loredana Bertè stronca i Jalisse sulla vittoria di Sanremo a Ora o mai più Venerdì 8 giugno è iniziato Ora o mai più, il nuovo talent show del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo, condotto da Amadeus. Una grande occasione offerta a otto cantanti che dopo l’enorme successo sono caduti nell’oblio e adesso avranno la possibilità di tornare alla ribalta. Molti di loro hanno vinto il Festival di Sanremo, altri invece hanno ...

LISA - SEMPRE/ Video - Annalisa Panetta torna sul palco e parla della sua malattia (ORA o mai più) : LISA, AnnaLISA Panetta torna sul palcoscenico per questo talent show targato Rai dopo il grandissimo successo che l'aveva travolta nei rigogliosi anni novanta. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 22:34:00 GMT)

VALERIA ROSSI - TRE PAROLE/ Video - Sole - Cuore - Amore e... una seconda chance (ORA o mai più) : VALERIA ROSSI, dalla notorietà con "Tre PAROLE" all'aninomato e ritorno. La cantante più in voga dell'estate del 2001 sembra pronta a tornare a tutti gli effetti protagonista (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 22:27:00 GMT)

ORA O MAI PIÙ - RAI 1/ Diretta e cantanti - Bertè contro i Jalisse : "Vittoria immeritata" (8 giugno 2018) : Ora o mai più, anticipazioni e Diretta prima puntata 8 giugno: Amadeus conduce il nuovo talent show in cui otto cantanti si mettono in gioco per riconquistare la popolarità.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 22:04:00 GMT)

ORA o Mai Più : Donatella Milani lascia il programma : Donatella Milani Le voci di un’uscita di scena di Donatella Milani da Ora o Mai Più, il nuovo varietà condotto da Amadeus su Rai1 a partire da questa sera, si rincorrevano già dalla giornata di ieri, ma solo questo pomeriggio è arrivata la conferma da parte della diretta interessata. Con un post sulla sua pagina Facebook la cantante toscana, celebre negli anni ’80 per la sua hit Volevo Dirti, ha annunciato di essersi ritirata dal programma per ...

Donatella Milani - si ritira da ORA o mai più/ Ma è sul palco per la prima puntata con "Volevo dirti" : Donatella Milani, il ritorno direttamente dagli anni ottanta, dopo aver conquistato il cuore di fan e quello di Pupo cerca il rilancio in onda su Rai Uno. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 22:00:00 GMT)

MASSIMO DI CATALDO - SE ADESSO TE NE VAI/ Video : "Quando arrivi al top della carriera sei solo" (ORA o mai più) : MASSIMO Di CATALDO: diventato famoso con "Se ADESSO te ne vai" prova il definitivo rilancio dopo alcuni anni di alti e bassi. Il talento c'è vedremo quale sarà il risultato. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 21:50:00 GMT)

Jalisse - Fiumi di parole/ Video - “C'è stato un accanimento della stampa dopo Sanremo” (ORA o mai più) : I Jalisse, vincitori del Festival di Sanremo nel 1997 con Fiumi di parole, tornano in televisione nel nuovo programma Ora o mai più, condotto da Amadeus.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 21:45:00 GMT)