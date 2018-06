Ora o mai più – Prima puntata del 8 giugno 2018 – Amadeus con un nuovo talent musicale

VUOI SCOMMETTERE? Michelle Hunziker e AurOra Ramazzotti/ Diretta : la richiesta a Di Maio (ultima puntata) : VUOI SCOMMETTERE? Diretta dell'ultima puntata di oggi 7 giugno 2018. Molti ospiti nello studio Fellini assieme a Michelle Hunziker: Rossella Brescia, Stefano De Martino e molti altri(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 00:07:00 GMT)

Siamo ancOra in attesa della rivoluzione Iliad - arriverà mai? : Sono tanti gli utenti in attesa che arrivi la rivoluzione Iliad, per ora, i disservizi e le complicanze per l’acquisto, l’attivazione e la verifica della copertura non sembrano dare speranza all’arrivo della tanto decantata rivoluzione. rivoluzione Iliad: la stiamo ancora aspettando L’operatore francese, che opera tramite le reti Wind Tre, ha fatto un’offerta lancio molto allettante, ma le problematiche dei primi ...

Retroscena Blogo : Ora o mai più - Francesca Alotta al posto di Donatella Milani? : Alla vigilia della messa in onda della prima puntata di Ora o mai più, previsto a partire da domani su Rai1 con la conduzione di Amadeus, giunge voce a Blogo di un forfait tra i concorrenti in gara. Secondo quanto ci risulta, infatti, Donatella Milani dovrebbe essere sostituita da Francesca Alotta. Confermato il resto del cast formato da Marco Armani, Alessandro Canino, Massimo Di Cataldo, I Jalisse, Lisa, Valeria Rossi e Stefano ...

Ora o mai più - dall’otto giugno su Rai 1 il nuovo programma di Amadeus : A partire dall'otto giugno per quattro prime serate Amadeus conduce su Rai 1 Ora o mai più, il programma che vuole riportare alla ribalta alcune meteore del mondo della musica

Ora o Mai Più : chi sono gli 8 cantanti alla ricerca del successo perduto : Jalisse “Non sarà un’operazione nostalgia, non è nelle mie corde. Sarà una gara avvincente e chi arriva in vetta vedrà il proprio singolo prodotto e distribuito da un’etichetta discografica”. Con queste parole Amadeus ha presentato Ora o Mai Più il nuovo appuntamento del venerdì sera di Rai1 che da domani lo vedrà padrone di casa. Protagoniste della trasmissione, firmata tra gli altri dall’infaticabile Carlo Conti, otto ...

Di Maio tra i lavOratori Leonardo : ''Il nord non ce la può fare a tirare da solo l'economia del Paese se non risolviamo la questione delle regioni del sud, che passano anche attraverso realtà positive come questa'', ha detto ...

Lavoro : Di Maio - molti lavOrano guadagnando poco - serve salario minimo : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Il concetto del salario minimo “può sembrare troppo statalista” ma bisogna aver presente che ormai “molti giovani pur di trovare un Lavoro a volte lavorano guadagnando zero e altri arrivando a stento a metà mese. Il Lavoro deve anche dare la soddisfazione di arrivare a fine mese. Il salario minimo va in questa direzione”. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di ...

Alessandro Canino/ Il cantante di “Brutta” a caccia del rilancio (Ora o mai più) : Alessandro Canino, questa sicuramente è una grande occasione per il cantante alla ricerca del rilancio. Negli anni novanta l'esplosione della fama per Brutta. (Ora o mai più)(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 12:06:00 GMT)

“Ora allevo capre e maiali”. Ecco perché dopo l’Isola dei Famosi non si è più visto! L’ex naufrago ha cambiato vita : Dalle spiagge dell’Honduras alla campagna di Ovada. Dalla pesca obbligata per nutrirsi, all’allevamento di capre e maiali. Sono passati due mesi circa dalla fine dell’Isola dei Famosi, quella del canna-gate, e l’ex concorrente ha scelto di rifugiarsi tra la natura e gli animali anziché destreggiarsi tra un salotto tv e un altro o riprendere in mano la sua carriera in televisione. Su di lui i riflettori del mondo ...

LavOrare meno - lavOrare tutti : oggi più che mai è indispensabile ridurre l'Orario di lavoro : Di fronte ai cambiamenti tecnologici c'è una sola strada: ridurre l'orario di lavoro e distribuire meglio i posti. Ma l’Italia fa proprio il contrario I nuovi schiavi dei minimarket: «Viviamo per lavorare»" L'economia della conoscenza sta uccidendo la nostra provincia"

Dopo L'Isola dei Famosi sparisce dalla tv : Ora l'ex concorrente alleva capre e maiali : DalL'Isola dei Famosi alla campagna di Ovada. Rientrato dall'Honduras, Simone Barbato ha scelto di rifugiarsi tra la natura e gli animali e così è tornato a vivere a casa di...