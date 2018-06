Ora o mai più Diretta e concorrenti | Amadeus e la Rai pronti a rimanere accessi

Ora o mai più : Red Canzian ha rischiato di perdere la voce : Red Canzian , Ora o mai più: il cantante ha rischiato di perdere la voce a causa del tumore Stasera, alle 21:25 circa, debutta su Raiuno il talent musicale Ora o mai più. Ideato da Carlo Conti, il programma sarà condotto da Amadeus. Gli otto concorrenti di Ora o mai più, cantanti finiti nel dimenticatoio per vari motivi, saranno affiancati da altrettanti coach. Tra questi spicca il nome di Red Canzian , ex cantante e bassista dei Pooh. Red ...

Orietta Berti/ "Quando vado in tv mio marito Osvaldo mi sgrida sempre" ( Ora o mai più) : Orietta Berti , la cantante ha da poco compiuto settantacinque anni ma la voce è rimasta sempre la stessa. Il pubblico l'adora e ora si lancia in questa nuova avventura. (Ora o mai più) (Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:31:00 GMT)

Fausto Leali/ Come se la caverà in questa nuova avventura da coach? (Ora o mai più) : Fausto Leali, il cantante in giro tra i borghi con numerosi eventi e concerti si ferma per un periodo per questa splendida avventura da coach nel nuovo talent show Rai (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:16:00 GMT)