Opposizione | ricomincio da tre

(Di venerdì 8 giugno 2018) Il governo ha incassato il voto di fiducia dopo un breve dibattito parlamentare che ha evidenziato la difficoltà, per non dire incapacità, delle minoranze di delineare una futura efficace strategia di. Non avendo razionalizzato l'esito elettorale, e la successiva convergenza tra Lega e M5s, sembrano indulgere in due tentazioni diametralmente opposte ma ugualmente nefaste: supponenza e fatalismo.Taluni si comportano come un vecchio cinese che, ritenendosi saggio e disprezzando i propri avversari, si siede sulla riva del fiume attendendo che ne passino i cadaveri, trascinati dalla corrente. È l'atteggiamento tipico di una classe dirigente che ha retto pressoché ininterrottamente le sorti della seconda Repubblica e ora si trova a fare i conti con quelli che considera dei "parvenu" della politica.Altri, invece, agiscono come un cospirazionista ...