Operazione Tour de France | come sta Vincenzo Nibali? Lo Squalo si stacca in salita al

(Di venerdì 8 giugno 2018)sta testando la gamba in vista deldee sta affrontando il Giro del Delfinato proprio con l’obiettivo di trovare il miglior colpo di pedale per la prestigiosa corsa a tappe che scatterà il prossimo 7 luglio dalla Vandea. Losta misurando il suo livello di preparazione con un lavoro ben specifico che abbiamo avuto modo di vedere nelle ultime due tappe con arrivo in: tra ieri e oggi, infatti, si èto dagli altri big quando mancavano un paio di chilometri dalla vetta ma arrivando sul traguardo con una espressione rilassata del viso. Il 33enne non ha voluto andare fuori giri, non ha cercato di forzare il ritmo, ha provato il proprio passo: manca ancora il fuori soglia che andrà trovato più in là, nelle prossime settimane quando si avvicinerà l’appuntamento con la Grande Boucle.ha dato l’impressione di non ...