Ong | Fico frena Salvini | Stato sta con gli ultimi

Salvini attacca di nuovo le Ong. Fico : lo Stato sia vicino a chi fa solidarietà e a chi soffre : Prime crepe sui migranti fra M5S e Lega. Mentre il leader leghista e ministro dell'Interno Matteo Salvini chiede aiuto alla Nato per difendere l'italia da migranti e terroristi e attacca di nuovo le ...

Migranti - Fico difende le Ong : “Chi fa solidarietà deve avere il supporto dello Stato” : Il presidente della Camera Roberto Fico si schiera in difesa delle Ong che intervengono in mare nel Mediterraneo in soccorso dei Migranti, mostrando una linea diversa rispetto a quella di Matteo Salvini: "Chi fa solidarietà deve avere il supporto dello Stato, lo Stato deve essere vicino ai più deboli".Continua a leggere

Roberto Fico fa l’anti Salvini/ “Lo stato deve supportare le Ong e coloro che aiutano le persone” : Roberto Fico fa l’anti Salvini: “Lo stato deve supportare le Ong e coloro che aiutano le persone”. Le nuove dichiarazioni del presidente della Camera opposte al ministro dell'Interno(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:48:00 GMT)

Prima crepa tra M5s e Lega. Fico contro Salvini sui migranti e le Ong : "Lo Stato sia vicino a chi soffre" : Non poteva non succedere. A una settimana dal giuramento del nuovo governo gialloverde, si apre la Prima crepa tra M5s e Lega. Sull'immigrazione, naturalmente, l'argomento forte del momento, diventato una vera e propria bandiera per il Carroccio. Come prevedibile i protagonisti dello scontro a distanza sono Matteo Salvini e Roberto Fico, presidente della Camera, punta più a sinistra nel Movimento cinquestelle.Scintille. Evidenti ...

Roberto Fico fa l’anti-Salvini : “Gli attacchi alle Ong? Stato le supporti. La sofferenza di migranti e deboli è la mia sofferenza” : Gli attacchi di Salvini alle Ong? A distanziarsi dalle parole del neo ministro dell’Interno e segretario della Lega, è il presidente della Camera Roberto Fico, pur sottolineando il suo ruolo terzo e istituzionale. “Sono la terza carica dello Stato, non entro in queste cose. Ma chi fa solidarietà deve avere il supporto dello Stato. E la sofferenza di migranti e ultimi è la mia sofferenza”, ha affermato, parlando al termine di un ...

Fico : le Ong? Chi fa solidarietà deve avere supporto dello Stato : Roma, 8 giu. , askanews, Gli operatori delle Ong 'vice-scafisti'? Il sospetto adombrato in alcune recenti dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini non è condiviso dal presidente della ...

YOnghOng Li scaccia gli incubi : bonifico pronto per il Milan : Mister Li però ha scacciato certe dicerie con l'ennesimo bonifico inviato, e che sarà visibile tra oggi e domani come scrive la Gazzetta dello Sport, alle casse di via Aldo Rossi come prima tranche ...

Roma : Traffico cOngestionato per incidenti : Roma – Nella Capitale Traffico congestionato. Sul Grande raccordo anulare in carreggiata interna ci sono lunghe code dalla Diramazione Roma nord alla Roma-Fiumicino a causa di un incidente dopo la galleria Appia. In esterna, invece, code a tratti sull’intero anello: dalla Prenestina all’Appia. Tre km di code sul Tratto urbano della A24 da Tor Cervara alla Tangenziale est, in direzione del centro. Mentre nel senso di marcia ...

Viabilità : traffico cOngestionato sul GRA per incidente : Viabilità, Astral Infomobilità: traffico congestionato sul GRA per incidente Disagi sul Grande Raccordo Anulare, in carreggiata interna, a causa di un incidente che ha coinvolto un motociclista al km 6. Al momento ci sono code tra le uscite Pescaccio e Casal del Marmo e si transita su una sola corsia. Proseguendo in interna si rallenta, ma in questo caso per traffico intenso, tra Bufalotta e Tiburtina e tra Diramazione Roma sud e via del Mare. ...

Maltempo Roma : disagi e traffico cOngestionato : traffico congestionato per il Maltempo un po’ in tutta la città. Lo rende noto l’Astral attraverso il notiziario della viabilità. La società della viabilità segnala in particolare code in carreggiata esterna sul Grande Raccordo Anulare dalla Roma-Fiumicino alla Nomentana; in interna, invece, dalla Cassia all’Appia. Un chilometro di code sulla Diramazione Roma sud da Torrenova al Raccordo per le difficolta’ di immissione. ...

Traffico cOngestionato - code sul tratto urbano A24 : Roma – congestionato il Traffico nella Capitale Sul Grande Raccordo Anulare la circolazione e’ molto intensa sull’intero anello. In carreggiata interna ci sono lunghe code dalla Cassia all’Ardeatina. In esterna, invece, code a tratti dalla Cassia alla Nomentana. Sul tratto urbano della A24, 3 km di code da Tor Cervara alla Tangenziale est, in direzione del centro. Mentre nel senso di marcia opposto si rallenta da viale ...

Roberto Fico e la cOngiura degli Eguali : Grazie al cielo sono un garantista , addirittura peloso, e non avverto nemmeno la più sommessa tentazione per quel giustizialismo stracciaculo che oggi sembra dominare; e del quale il partito 5 stelle ...

Due giorni a Fico per un governo Pd-M5s - Di Maio cOngeda Salvini : Roma, 23 apr. , askanews, Due giorni di tempo per 'verificare la possibilità di una intesa di maggioranza parlamentare tra M5s e Pd per costituire il governo'. E' questo il mandato che il presidente ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 aprile : Fico prova a scOngelare il Pd. L’esploratore n : Stallo Il Colle oggi lancia Fico, ma il Pd resta congelato Niente intesa fra Di Maio e Salvini: Mattarella li potrebbe convocare prima di passare all’altro esponente del Movimento di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Concorrenza sleale. “Mediaset non ha abbastanza cessi per farli pulire a tutti i grillini che dovrebbero farlo” (Filippo Facci, Libero, 22.4). Teme che gli rubino il lavoro. Delinquenti a fin di ...