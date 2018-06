Omicidio Soumayla | l' uomo arrestato nega responsabilità

blogo

: Oggi su @repubblica?? Il silenzio del governo sull’omicidio di Soumayla - repubblica : Oggi su @repubblica?? Il silenzio del governo sull’omicidio di Soumayla - repubblica : Il silenzio del governo sull’omicidio di #Soumayla - Il commento di @atbolz - gimbo71g : RT @emergency_ong: Condanniamo l’omicidio di #SoumailaSacko avvenuto nella Piana di #GioiaTauro, dove centinaia di braccianti vivono in con… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Oggi Antonio Pontoriero è stato interrogato durante l'udienza di convalida del fermo e non è rimasto in silenzio. L', accusato di aver ucciso il sindacalista malianoSacko, morto sabato pomeriggio per una fucilata, hato qualsiasi coinvolgimento nell'. Il suo legale, Francesco Muzzupappa, ha confermato le parole del suo assistito alla stampa: "Lui si dichiara assolutamente estraneo all'. Quel pomeriggio era nei pressi della Fornace per parlare con i braccianti selesi che abitano nella casupola che c'è sopra l'ex fabbrica".Le parole di Pontoriero non hanno comunque convinto gli inquirenti, secondo i quali l'avrebbe sparato per uccidere quelli che riteneva essere degli intrusi che avevano osato entrare nella zona dell'ex fabbrica abbandonata di San Calogero. Il 5 maggio scorso ai carabinieri di San Calogero è infatti arrivata una segnalazione ...