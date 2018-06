Omicidio Benetti : Antonino Bilella non uscirà più dal carcere. Cassazione conferma ergastolo : Condannato all’ergastolo l’ex custode di Villa Adua, ritenuto responsabile dell’Omicidio e dell’occultamento del cadavere di Francesca Benetti, l’insegnante in pensione scomparsa il 4 novembre 2013 dalla sua proprietà di Gavorrano (Grosseto). Il corpo della donna non è mai stato trovato.Continua a leggere