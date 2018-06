OM-OptiMagazine intervista Davide Petrella per Litigare | dalla carriera come autore

optimaitalia

: OM-OptiMagazine intervista @davidepetrella_ per #Litigare, dalla carriera come autore all'incontro con Cremonini: '… - OptiMagazine : OM-OptiMagazine intervista @davidepetrella_ per #Litigare, dalla carriera come autore all'incontro con Cremonini: '… - GiovanniVerdoli : RT @VascolizzatiTW: @OptiMagazine per l’intervista di @RedRonnie al Kom!!! Tanto da scoprire! ?? #IVascolizzati #VascoNonStopLive https://t… - millymonaco : RT @VascolizzatiTW: @OptiMagazine per l’intervista di @RedRonnie al Kom!!! Tanto da scoprire! ?? #IVascolizzati #VascoNonStopLive https://t… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) OM-per, il nuovo album rilasciato venerdì 8 giugno per Warner Music Italy.per tanti big della musica italiana,debutta sul mercato discografico con un album frutto di un lavoro di ricerca ed esperienze derivantifortunata gavetta nella musica italiana.Il cantnapoletano definisceil suo "secondo e primo album", in quanto si tratta di un disco nato in breve tempo: a due mesi dall'uscita, infatti, era già pronto un album chiuso fino a quando non è arrivata la canzone, dunque, si è riservato alcuni mesi in più per dedicarsi alle modifiche del progetto, ora molto diverso rispetto a quello già pronto, in modo da presentasi con un album che lo rispecchiasse di più.si dice particolarmente grato dell'esperienza, dalle collaborazioni con Gianna ...