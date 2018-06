Olanda | realizzate le prime case con stampa 3D | in 5 anni potrebbe diventare ' mainstream'

Blastingnews

(Di venerdì 8 giugno 2018) Se nel non troppo lontano 1969 qualcuno avesse predetto all'ingegnere americano Gary Starkweather che, nel giro di cinquant’, un'erede più all’avanguardia e più tecnologica della sua pionieristicante digitale - la prima in assoluto ad essere inventata - sarebbe arrivata are delletridimensionali, probabilmente questi gli avrebbe riso in faccia. Eppure oggi, nei pressi della citta' di Eindhoven, la casa editrice olandese Van Wijnen sta incredibilmente realizzando questo futuristico progetto – ribattezzato Project Milestone–lanciando leal mondo effettivamente abitabilicon unante 3D. Quando la tecnologia diventa 'di casa' Attualmente le abitazioni sono cinque – ciascuna appositamente caratterizzata da forme e dimensioni uniche a riprova della flessibilita' tecnologica della tecnica pionieristica – e sono state “te” da quello che ...