Ognuno custodisce qualche segreto profondo | il trailer del documentario su

(Di venerdì 8 giugno 2018) "": è questa una delle frasi che Robin Williams pronuncia neldela lui dedicato dal canale HBO. La vita dell'attore, morto suicida nel 2014, all'età di 63 anni, è ripercorsa da una prospettiva inedita. Non a caso il titolo è: "Robin Williams: Come Inside My Mind" e suona come un invito ad entrare nei meandri della sua mente.Nel, che offre immagini e filmati mai visti prima, oltre ad interviste agli amici più stretti, l'artista riflette su se stesso, condivide i suoi sentimenti con il pubblico esprimendosi su ciò che lo motiva. "Adi noi viene data una piccola scintilla di pazzia e una volta che la perdete, non siete più niente", afferma l'attore.Nei due minuti del video emerge la sensazione che Williams fosse fatto per il palco e per divertire la gente. "Per ...