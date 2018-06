huffingtonpost

: Le #startupinnovative in Italia: ?? +500 in 3 mesi ?? Quasi 50mila tra soci e dipendenti ?? 6x più investimenti rispe… - MinSviluppo : Le #startupinnovative in Italia: ?? +500 in 3 mesi ?? Quasi 50mila tra soci e dipendenti ?? 6x più investimenti rispe… - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Nuovo rapporto sulla morte di Elena Aubry: 'L'incidente non è stata causato dalle buche di Roma' - HuffPostItalia : Nuovo rapporto sulla morte di Elena Aubry: 'L'incidente non è stata causato dalle buche di Roma' -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Ladi- 26enne motociclista romana, che lo scorso 8 maggio andò a schiantarsi contro un guardrailvia Ostiense - sembra essere ancora avvolta dal mistero. Se dai primi rilievi della municipale sembrava chiaro che a causare l'fossero state le buche e le radici sporgenti sull'asfalto, all'altezza del cineland di Ostia, ora undegli stessi vigli del X gruppo mare, diffuso dal Messaggero, sembrerebbe confutare quella ipotesi:"Dagli accertamenti non sarebbero emersi dislivelli significativi. Solo asfalto non in eccellenti condizioni, ma non avvallamenti da determinare il successivo schianto, considerata anche la velocità non elevata dell'Honda Hornet 600 che la ragazza guidava"Uno sviluppo della vicenda che ha fatto infuriare ancora una volta Graziella Viviano, la mamma di, che già il giorno dopo la tragedia si era ...