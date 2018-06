Nuova Bmw X5 | il SUV tedesco raggiunge l’apice della tecnologia FOTO

Ultimi ritocchi per la Nuova Bmw Serie 8 Coupé" : Le performance più dinamiche si ottengono nelle modalità di guida Sport o Sport + quando l'erogazione della potenza è particolarmente evidente come pure il sound del motore più 'coinvolgente' oltre ...

Salone di Pechino - Primo teaser della Nuova Bmw iX3 : La BMW ha diffuso il Primo teaser della BMW iX3 che debutterà al Salone di Pechino. Si tratta di una concept elettrica che dovrebbe derivare dalla nuova X3, anticipando così un modello chiave per il futuro di questo segmento. Il debutto della versione di serie è previsto per il 2020, come confermato recentemente da Harald Krüger.Cambia il doppio rene. Il filmato mette in evidenza un elemento molto importante: viene mostrata la mascherina ...