Nuoto di fondo | World Series 2018 | i ‘Caimani’ azzurri si esibiscono nel lago Balaton

Nuoto di fondo : i ‘Caimani’ azzurri dominatori alle Seychelles. Bridi e Ruffini che trionfi! : C’è una Nazionale che non smette mai di avere fame e di fare fatica, una squadra capace di ottenere grandi risultati e guardare al futuro con fiducia. Parliamo dell’ItalNuoto di fondo che, nel corso della seconda tappa delle World Series alle Seychelles, si è presentato con i propri calibri da novanta per tingere le acque ancor più d’azzurro. Missione compiuta! Due vittorie ed un terzo posto per i “Caimani” ...

Nuoto di fondo - World Series Seychelles 2018 : trionfo italiano! Vittorie per Arianna Bridi e Simone Ruffini : Una tappa alle Seychelles trionfale quella della squadra italiana di Nuoto di fondo, impegnata nella seconda tappa delle World Series (ex World Cup della 10 km). Nella competizione femminile Arianna Bridi, due volte bronzo ai campionati mondiali in Ungheria l’anno scorso (10-25 km) e detentrice del titolo 2017 in questa manifestazione, ha confermato le proprie grandi attitudini imponendosi con il crono di 1h58’32″3. Una ...

Nuoto di fondo - World Series 2018 : i convocati dell’Italia per le Seychelles : Seconda tappa per le World Series di Nuoto di fondo: la FINA Marathon 2018 si sposta per la prima volta nella storia alle Seychelles, dopo il debutto stagionale il 17 marzo in quel di Doha. Domenica 20 maggio in programma ovviamente sia la prova al maschile che quella al femminile, sarà al via anche la nazionale italiana. La FIN ha diramato oggi i selezionati azzurri per la manifestazione in terra africana. Al via Arianna Bridi (Esercito/RN ...

Report di Campionati Fin Nazionali Indoor di Nuoto di Fondo e Campionati Italiani Assoluti Primaverili di Nuoto : ...si sono qualificati ai regionali dell'11-02-18 Addati Davide e Sassi Ludovico con sole altre tre promesse agonistiche del Nuoto pugliese per il Fondo Denise Scelsi e Luca De Tullio della Sport ...

Nuoto di fondo - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : come ottenere il pass a Cinque Cerchi? La guida completa : Continua l’analisi di OASport attraverso i criteri di qualificazione dei vari sport alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Oggi tocca ai Nuoto di fondo, rappresentato in Giappone dalle consuete due gare: 10 km maschile e 10 km femminile in acque libere. Un evento che potrebbe vedere al via anche il nostro Gregorio Paltrinieri, intenzionato a realizzare la magica “doppia” (piscina-acque libere). IL NUMERO DEGLI ATLETI PRESENTI Due gli atleti ...