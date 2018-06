“Non mandatelo in onda” L’incredibile scoop sul Gabibbo Da insospettabile mascotte a

caffeinamagazine

(Di venerdì 8 giugno 2018) Per fare un Gabibbo ci vogliono tre persone: Lorenzo Beccati che gli dà la voce con il suo inconfondibile accento genovese, Antonio Ricci che canta le canzoni e, fino allo scorso anno, Gero Cardarelli il mimo, ovvero il “ripieno”, scomparso nell’agosto del 2017 e sostituito da Rocco Gaudimonte. È un pupazzo che raffigura una creatura calva, completamente rossa, dalla bocca molto larga (con l’interno nero) e il suo abbigliamento tipico è molto minimale (cosiddetta falsa camicia, papillon e polsini con gemelli) se non addirittura del tutto assente come ai tempi del suo esordio, ed è genovese; oltre all’accento ligure e ai saltuari riferimenti allo stereotipo del genovese avaro, anche l’uso sporadico di termini in lingua ligure serve a confermare questa sua origine (per esempio besugo, rumenta, palanche, belandi e simili). La storia del Gabibbo è molto ...