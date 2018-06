“Non è possibile” Michelle | ecco il primo bikini dell’estate Cosa notate?

caffeinamagazine

(Di venerdì 8 giugno 2018) Dopo il clamoroso successo del Festival di Sanremo,Hunziker è stata “promossa” da Mediaset. Alla conduttrice, infatti, è stata affidata la conduzione del programma Vuoi scommettere? La Hunziker conduce la trasmissione insieme alla figlia Aurora Ramazzotti che fa l’inviata per le scommesse esterne. In trasmissione ci sono sempre ospiti d’eccezione eppure, nonostante il grande successo della prima puntata, lo show non sta riscuotendo il successo che si sperava. Se la prima puntata è partita in quarta – con il 23,2% di share – la terza puntata non ha soddisfatto: Vuoi scommettere si è dovuto accontentare del 15,48%. Insomma, il trend è in calo netto. Ma la Hunziker è una vera professionista e sa come mandare avanti una trasmissione. Trasmissione che, però, in questo caso, è indissolubilmente legata alla figura di Fabrizio Frizzi, il conduttore romano scomparso il 26 marzo 2018. ...